PREMINUO MUŠKARAC U PIROTU: Obdukcija će pokazati da li smrt ima veze sa izlivanjem amonijaka

Stariji muškarac, hronični srčani bolesnik, pronađen je večeras mrtav u vozilu kojim je sleteo s puta u blizini Pirota. Za sada nema informacija o uzroku smrti a kako je saopštio direktor Opšte bolnice u Pirotu Goran Petrović, telo će biti poslato na obdukciju.

"To je stariji čovek koji je bio poznat službi prijema i zbrinjavanja kao srčani bolesnik. Da li se on zbog ovih događaja uspaničio pa je sleteo, da li je preminuo od posledica udesa ili udisaja amonijaka znaće se posle obdukcije. On je dovezen u teškom stanju ali je u šoku preminuo", kazao je Petrović.

Dodao je da je zbog vanrednih događaja u Pirotu nesreća prošla neprimećena te da je čovek možda mogao biti spašen da je ranije uočeno vozilo u kome se nalazio.

Petrović je kazao da je njihova zdravstvena ustanova zbrinula ukupno 34 odraslih i troje dece.

- Zbrinuli smo jednu osmogodišnju tursku državljanku i dva deteta iz Pirota uzrasta devet i šesnaest godina sa lakšim simptomima. Na grudnom odeljenju su dva vatrogasca iz Pirota jedan je 1993. a drugi 1995. godište. Jedan pacijent iz Knjaževca je poslat za Niš. Od tog broja petoro su državljani Bugarske, dva Gruzijca su kamiondžije svi su sa lakim tegobama, zbrinuti ambulantno i otpušteni – rekao je Petrović.

U niški UKC primljeno je sedmoro ljudi zbog trovanja amonijakom i hemijskih opekotina. Svi su oni u stabilnom stanju.

Prema nezvaničnim informacijama, oblak amonijaka se širi prema Pirotu ali još nije ušao u ovaj grad.

Do akcidenta je došlo danas oko 16.30 sati na deonici železničke pruge između Pirota i Bele Palanke kada je cisterna koja je prevozila amonijak iz Bugarske za potrebe fabrika u Prahovu i Šapca iskliznula iz železničke kompozicije i procurila.

(Kurir.rs/Telegraf)