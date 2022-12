EVO KO JE MUŠKARAC, PRONAĐEN MRTAV PORED VOZA IZ KOGA JE ISCUREO AMONIJAK: Reč je o Turčinu, 2 verzije o UZROKU SMRTI!

Foto: Printscreen/YouTube/ Plus Online

Telo muškarca koje je pronađeno ispod nadvožnjaka Pirotu, pored pruge iz koje je iz vagona iscureo amonijak. je identifikovano, a reč je o turskiom državljaninu, vozaču kamiona!

Njegovo telo nađeno je ispod nadvožnjaka, a pošto je bio mrkli mrak ne zna se da li je čovek pao ili skočio u pokušaju da beži, prenosi Blic.

Obdukcija ce pokazati šta je uzrok smrti Turčina, trovanje i posledice pada.

Podsetimo, u neposrednoj blizini mesta gde je sinoć iscureo amonijak iz vagona koji su se prevrtnuli na pruzi Niš-Dimitrovgrad kod Pirota, usled čega je došlo do curenja i isparavanja amonijaka, pronađeno je telo čoveka.

Telo je rano jutros pronašao Nenad Paunović, vlasnik i novinar lokalnog portala Pirot Plus, koji je uspeo da dođe maltene samog mesta ove nesreće. Kako je napisao, on je odmah o tome obavestio i Hitnu pomoć i Prijemno odeljenje i pokušao da dođe do ostalih nadležnih službi.

(Kurir.rs, Blic)