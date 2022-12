MAJKA NAŠLA TELO VLASNIKA KLUBA U NEGOTINU: Pucao sebi u glavu! Zaposleni imaju samo reči hvale za svog gazdu

Vlasnik jednog od najpoznatijeg noćnog kluba u Timočkoj krajini, muškarac (49) ubio se jednim hicem iz pištolja. Zvanično, motiv se ne zna jer nije ostavio oproštajno pismo.

- Noćni klub je u Negotinu, gde je živeo. Bio je uspešan u svom poslu, nema Timočanina koji nije čuo za njegov klub u kome su gostovala najpoznatija imena estrade, koji je bio ekskluzivno uređen, sa bazenom. Na žalost, okolnosti su ga naterale da presudi sebi - kažu meštani.

Ubio se jednim hicem iz pištolja juče, u ranim jutarnjim satima. Ubio se u svojoj sobi, a kako je u kući živeo samo sa majkom, ona ga je i pronašla. Verovatno je čula pucanj koji ju je probudio, otrčala u sinovljevu sobu i zatekla ga mrtvog.

- Nije ostavio oproštajno pismo, tako da zvanično razlog ovog čina ne može biti saopšten. Međutim, u razgovoru sa njegovim prijateljima, došli smo do saznanja da je dugovao novac zelenašima, a kamate su rasle i rasle. Zelenaši su počeli da mu prete, o je učestalo, bilo je i po nekoliko puta dnevno. Pretpostavljamo da on nnije mogao da izdrži toliki pritisak. Takođe, pretpostavka je i da se zadužio zbog svog čuvenog noćnog kluba. Međutim, ni za to ne postoje dokazi...- saznajemo od nadležnih.

- Živeo je u kući sa majkom, otac mu je preminuo pre više godina. Bio je u braku, razveo se pre šest, sedam godina. Ima sina i ćerku, ćerka je diplomirala arhitekturu, a sin je na studijama. Iako razveden, bio je u dobrim odnosima sa bivšom suprugom, koja je odmah, čim je čula jezive vesti, došla kod bivše svekrve – saznajemo od komšija.

Zaposleni u klubu imaju samo reči hvale za svog gazdu.

- Bio je predivan gazda, nas oko 15 zaposlenih smo ga zaista gotivili. Uvek se šalio, duša od čoveka, nije se prema nama ponašao kao gazda već kao prijatelj - kažu zaposleni u ovom klubu.

Porodica je izjavila da uopšte ne sumnja da je reč o samoubistvu i izrazila želju da ne bude obdukcije. Da li će nadležni to prihvatiti, za sada se ne zna.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

(Kurir.rs/S.B.)