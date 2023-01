OBRAČUN DVA BIZNISMENA U HOTELU U BEOGRADU: Rutović tvrdi da nije imao pištolj i da nije pucao u Peconija

Željko Rutović, kom se sudi zbog sumnje da je u martu 2017. učestvovao u incidentu u kom je u jednom beogradskom hotelu ranjen biznismen Predrag Ranković Peconi, izjavio je danas pred Višim sudom u Beogradu da je siguran da kod sebe kobne večeri nije imao pištolj, ali da se samog događaja u kom je povređen Ranković, ne seća.

Sukob Rutovića i Rankovića u hotelu foto: Printscreen Kurir Tv

U sudnici je danas prikazan snimak incidenta, na kom se vidi kako grupa ljudi sedi za stolom, potom Ranković kako ustaje, kratko se svađa sa Nedeljkom Muminom a potom im prilazi i Rutović, koji u ruci drži "crni predmet", za koji tužilaštvo i sud smatraju da je pištolj.

Na samom početku, Rutović je od sudije zatražio da uopšte ne gleda snimak jer ga "vrati na taj događaj koji ga potresa", ali sudija tu molbu nije prihvatila. - Kako da ne gledate, Vi ste glavni junak snimka - odgovorila mu je sudija.

Rutović je potom potvrdio da je on sedeo na kraju stola u trenutku kada je Ranković ustao, a Mumin, koji je već pravosnažno osuđen i koji je navodno bio Rutovićev telohranitelj, s njim se raspravlja a onda se vidi kako počinje i tuča.

Željko Rutović foto: Facebook Printscreen

- Ja tada ustajem i približavam se oštećenom. Nisam imao pištolj, ali ne znam šta držim u ruci, ja se ničega od tog trenutka ne sećam, imao sam prekid filma. Čovek me je isprovocirao, ja sam došao za taj sto da ispoštujem i popijem piće. Devojka, koja je sedela druga od mene počela je da provocira, pomenula mi je sina, mene nazvala kriminalcem. Pitao sam je zašto to radi, a gospodin (Ranković prim.aut) je skočio i rekao nešto u kontekstu "šta hoćeš, nemoj da ti ja nešto pokažem" - ispričao je Rutović kako je počeo incident, navoeći da je u sledećem trenutku video kako Mumin dolazi do štećenom.

- Pukao sam tada, ne sećam se ni kako sam ustao, ni kako sam došao do njega. Znam da sam čuo pucanj i da sam mislio da je Mumin povređen. Ničega se ne sećam, to mi se ne događa prvi put, već je posledica mog lošeg zdravstvenog stanja - rekao je optuženi, koji je bio u bekstvu do 2021. i koji je posle predaje tražio da mu presuda kojom je bio osuđen na dve godine i četiri meseca zatvora u odsustvu ukine i da mu se sudi iznova.

Inače, tokom prvog suđenja, saslušan je i Predrag Ranković, koji je takođe tada rekao da ne može da se seti detalja i da ne zna ko je pucao u njega, ali se nije pridružio krivičnom gonjenju Rutovića.

Kurir.rs/ J. S.