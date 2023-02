KUĆNU POMOĆNICU ODALA JEDNA STVAR: Mučki ubila penzionera Dragana na Vračaru, oprala nož, ali policiju nije uspela da zavara

Žena F. Z. (39) uhapšena je zbog sumnje da je nožem nasmrt izbola penzionera Dragana V. (71), kod koga je radila kao čistačica, u njegovom stanu na Vračaru u Beogradu, a motiv ovog zločina je, kako su pokazali prvi rezultati istrage, koristoljublje.

Svirepi zločin otkrili su Draganovi rođaci koji su u petak u 11.40 sati došli kod njega, pošto im se prethodno nije javljao na telefon. Podsetimo, penzioner je nađen sav krvav i sa ubodnim ranama po čitavom telu, a policiji je odmah bilo jasno da je on izboden nasmrt.

Živeo sam

osumnjičena za ubistvo penzionera sa vračara foto: Facebook

- Sumnja se da je osumnjičena već neko vreme dolazila kod žrtve kako bi mu sređivala stan, jer je živeo sam. Pretpostavlja se da je ona u četvrtak ili u petak ujutru počinila zločin, i to kuhinjskim nožem, koji je uzela iz fioke u kuhinji - kaže izvor iz istrage i dodaje:

- Takođe, sumnja se i da su osumnjičena i ubijeni penzioner možda imali nešto više od poslovnog odnosa i da su prešli granicu. Ne isključuje se mogućnost da su bili u emotivnoj vezi.

Prema rečima našeg izvora, policija je u rekordnom roku rasvetlila zločin, a osumnjičena F. Z. nakon hapšenja priznala je da je izbola Dragana V. i tvrdila da je to uradila u samoodbrani.

- Povremeno sam mu sređivala stan i postao je navalentan i napadan. Pribijao se uz mene, pokušavao da me privuče ka sebi, hteo je seks sa mnom, a ja to nisam želela. Pokušala sam da pobegnem, međutim, nisam uspela. Odgurnula sam ga, ali je on išao ka meni i ščepao me je - navodno je nakon hapšenja ispričala osumnjičena i dodala:

vrata stana u kom s edogodilo ubistvo foto: Nemanja Nikolić

- U jednom trenutku sam se otrgla, uzela nož koji je bio u kuhinji i izbola sam ga.

Na osnovu pronađenih tragova, istražitelji veruju da je kućna pomoćnica nakon zločina počistila stan u nameri da sakrije zločin.

Počistila za sobom

- Sumnja se da je krvi bilo svuda po stanu, a ona je kao neko ko brine o higijeni tačno znala šta treba da koristi kako bi uklonila krvave mrlje s površina. Oprala je i nož, pa otišla iz stana - kaže sagovornik Kurira i dodaje da je policija odmah po pronalasku tela otkrila da je F. Z. poslednja bila u stanu sa Draganom V., pa je klupko počelo da se odmotava.

zgrada u kojoj se dogodilo ubistvo na vračaru foto: Nemanja Nikolić

Iako je F. Z. posle hapšenja ispričala da je motiv samoodbrana, ipak se sumnja da je zločin počinjen iz koristoljublja.

- Prilikom pretresa mesta gde je boravila osumnjičena nađeni su predmeti koji su uzeti od žrtve. Ne isključuje se ni da mu je ona ukrala novac, jer niko sa sigurnošću ne zna koliko je Dragan imao para kod sebe, s obzirom na to da je živeo sam - kaže naš izvor.

Kako su juče saopštili iz MUP, F. Z. tereti se za krivično delo teškog ubistva, za koje je zaprećena maksimalna kazna doživotnog zatvora.

Komšije u šoku Bio je gospodin i pozitivac Stanari zgrade na Vračaru u kojoj je ubijen penzioner kažu za Kurir da je on bio veliki gospodin i pozitivac. - Stalno je pričao o ćerkama i unucima, koje je često posećivao. Imao je neke svoje rituale, išao je na pijacu, pa u prodavnicu, družio se s prijateljima i uvek ste mogli da ga vidite nasmejanog. Poslednji put smo ga videli u četvrtak, kada je išao u prodavnicu. Bio je raspoložen i javio nam se kao i uvek - kažu komšije i dodaju da se Dragan V. doselio na Vračar kad je njihova zgrada izgrađena, kao i da mu je supruga preminula pre nego što se doselio.

(Kurir.rs - B. Travica)