POTRESNA ISPOVEST KOLEGINICE SRPKINJE UBIJENE U KELNU! "Mario je bio kockar i monstrum, PRATIO JE PREKO APLIKACIJE i PRETIO nožem"

Mario I. (43) iz Majdenpeka, na Dan zaljubljenih je počinio stravičan zločin kad je nožem nasmrt izbo svoju suprugu Karolinu I. (42) u Kelnu. Njena koleginica sa kojom je bila jako bliska, u svojoj ispovesti za Kurir otkriva koliko se nesrećna žena mučila zbog ubice!

- Ona je medicinski radnik i odlična je u svom poslu. U Keln se doselila u maju prošle godine, a sve kako bi otplatila kredik koji je imala, najverovatnije za stan. Živela je ovde u Internatu, bila na probnom radu i sprema ispit koji je položila sad u januaru. Bila je srećna i nasmejana, sve dok on nije došao - počinje svoju ispovest Karolinina koleginica.

foto: Privatna Arhiva

Prema njenim rečima, Mario je da bi joj se približio došao da radi kao vozač u okolinu Minhena.

Dugovi

- Brzo je tamo dobio otkaz, a onda je došao kod Karoline, u njenih 16 kvadrata u Internatu. Primila ga je samo da bi joj potpisao papire za razvod. Mežutim, to se nikada nije desilo. Sve je trpela kako bi joj pomogao da u Nemačku dovede i ćerku, a on je govorio kako će joj to rešiti - priča koleginica za Kurir.

Mario je, navodno, bio bolesno ljubomoran.

- Na telefonu je imao aplikaciju na kojoj je pratio njeno kretanje, bukvalno je znao kad se nalazi ispred, kad u Internatu, kad je na poslu, sve... A to je bilo još dok je on bio u Majdanpeku, a ona ovde. Imao je mnogo problema, a najviše sa kockom - kaže naša sagovornica.

1 / 2 Foto: Facebook

Karolinina koleginica nam otkriva da je Mario bio u velikom dugovima.

- Ona je radila da bi otplatila kredit, a on je besposlen očekivao da mu ona plaća dugove. Pitala sam je kako se ne plaši da legne sa njim u krevet, ali nije ga se bojala, a trebalo je. Bila je hrabra, vredna, veliki borac, nikada nisam upoznala tako dobru i sposobnu ženu - kaže koleginica.

Kako je objasnila, Mario je poslednjih dana Karolini pretio nožem ako ga ostavi.

- Rekla mi je da joj je pretio nožem, ali mislila je da ne bi mogao da joj naudi. Čule smo se poslednji put u pola 7 u utorak i trebalo je da dođem kod nje, ali je bila velika gužva i ne bih stigla pa sam otišla pravo na posao, kad sam je ponovi pozvala posle dva sata, već ke bila mrtva. Možda sam mogla da joj spasim život - kaže nam koleginica kroz suze.

Ona je i pozvala policiju i rekla im da nešto najverovatnije nije u redu. Oni su otišli do sobe u Internatu i zatekli dva beživotna tela.

Kurir.rs - D. Antonijević