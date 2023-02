MISTERIJA SKELETA PRONAĐENOG BEZ GLAVE KOD NIŠA POSTAJE SVE VEĆA: Završena DNK analiza, ali još nema odgovora na KLJUČNO PITANJE

Ni posle četiri meseca od užasnog prizora kad je na njivi u Pasi Poljani kod Niša pronađen skelet starijeg muškarca, kome je glava bila odvojena od tela, misterija nije rešena.

Ko je čovek koji je istrunuo na samo nekoliko kilometara od centra Niša, pita se ne samo Pasi Poljana, već i cela niška javnost. Sredinom oktobra pojavila se mogućnost razrešenja, ali su analizom opovrgnute pretpostavke.

Skelet koji je pronađen, kako se mislilo tada, mogao bi da pripada Slaviši Miliću iz sela Ćurlina kod Doljevca. Slaviša je nestao pre dve godine i do danas mu se gubi svaki trag. Forenzičko odeljenje MUP-a uzelo je biološki DNK materijal od njegovog brata od strica iz Ćurline, ali se ispostavilo da to nije on.

Skelet na njivi jeste misterija, ali postavlja se i pitanje gde je Slaviša, a tu informaciju želi i njegova porodica.

U porodici Slaviše Milića kažu da je o njemu vodio brigu Centar za socijalni rad i da su prijavili njegov nestanak kada su shvatili da je samoinicijativno otišao iz te ustanove. Slaviša je bio svestan i nije bio bolestan.

- Dok je bio korisnik centra jednom je otišao na Železničku stanicu i zateknut je ne sa cipelama nego sa kesama na nogama. Policajac ga je vratio, ali je on očigledno opet pobegao. Očajno želimo da nađemo Slavišu jer ćemo naći neki mir. Do dan danas ni reč nismo čuli o njemu. Smatramo da Centar nije uradio sve što je mogao da bi ga adekvatno zbrinuo - rekli su nam u porodici.

Skelet koji je bio odvojen od glave našao je 19. oktobra 2022. poljoprivrednik iz Pasi Poljane, Zvonko Milić, koji je obrađivao njivu, a o čemu je odmah obavestio policiju.

