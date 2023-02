"SAMO SAM JE MALO TUKAO JER JE PLAKALA!" Monstruozne reči očuha koji je nasmrt prebio devojčicu (2) u Zaječaru

Očuh M. N. iz Vlasotinca, koji je uhapšen zbog sumnje da je nasmrt pretukao dvogodišnju pastorku u stanu u Zaječaru, u početku ništa nije pričao, niti odgovarao na pitanja policije, nezvanično saznaje Kurir.

- On i njegova nevenčana supruga biće saslušani u okviru 48 sati, koliko im je određen pritvor. Prilikom hapšenja majka devojčice je jezivo plakala dok je očuh ćutao. Više puta ga je policija pitala: "Zašto to učini, čoveče?!" On je tek nakon poduže ćutnje tiho rekao: "Plakala je. Nerviralo me uvek kad plače. Nisam je mnogo tukao" – saznaje Kurir od izvora bliskog istrazi.

Majka je, kako se sumnja, znala i gledala kako njen nevenčani suprug nebrojeno puta udara njenu ćerkicu. Nažalost, nikada ga nije prijavila zbog toga.

I majka i očuh su u pritvoru. Istraga je u toku, ispituju se i komšije, rođaci...

Inače, kada su doneli devojčicu na Dečje odeljenje zaječarske bolnice, lekari su odmah videli da je reč o teškim povredama.

Pokušavali su da reanimiraju devojčicu i istovremeno javili da se spremi sanitet koji bi dete prebacio hitno do Niša. Nažalost, sanitet nije bio potreban.

Kurir.rs/S.B.