NOVI POTRESNI DETALJI UŽASA KOD ZAJEČARA: Očuh monstrum tukao nemoćnu devojčicu 2 dana zaredom?! TELO BILO PLAVO OD GLAVE DO PETE

Muškarac M. N. (25), rodom iz Vlasotinca, uhapšen je zbog sumnje da je zverski nasmrt pretukao svoju dvogodišnju pastorku u iznajmljenom stanu u Zaječaru dok je njena majka J .T. (23) sve to nemo posmatrala i nije joj pružila pomoć!

Devojčica je preminula u utorak oko 18 sati, a sumnja se da je tučena i dan ranije.

- Monstrum ju je dva dana zaredom batinao. Toliko ju je tukao da je ona sva plava od glave do pete - kaže naš izvor.

Očuhu se na teret stavlja da je izvršio krivično delo nasilje u porodici sa smrtnim ishodom, dok se devojčicina majka tereti za zanemarivanje i zapuštanje maloletnog lica.

osumnjičeni m. n. i majka devojčice j. t. foto: Printscreen Facebook

I ranije je tukao

- M. N. se sumnjiči da je u iznajmljenom stanu u Zaječaru, više puta po glavi i telu udario dvogodišnju ćerku svoje vanbračne supruge i teško je povredio, a dete je prevezeno u Zdravstveni centar u Zaječaru gde je preminulo. Majka dvogodišnje devojčice je, kako se sumnja, znala da je njen vanbračni suprug, u prethodnom periodu, tukao devojčicu, ali to nije prijavila policiji - stoji u saopštenju MUP.

Kako navodi izvor Kurira, M. N. je brutalno pretukao ćerku svoje emotivne partnerke samo zato što mu je zasmetao njen plač, a ovo nije bio prvi put da bije i zlostavlja nemoćnu devojčicu.

- Istraga će utvrditi da li je dete prilikom povređivanja udarano delovima nameštaja, stolicom ili nekim drugim predmetom. Takođe, dalja istraga će utvrditi da li je osumnjičeni dete udarao o zid - kaže izvor za Kurir i dodaje:

- DNK tragovi koji su nađeni u stanu ukazuju na to da se iza četri zida dogodio stravičan zločin. Istražitelji su pronašli iščupanu kosicu devojčice, što ukazuje na to je nasilnik bio veoma nemilosrdan prema detu. Nađeni su i dokazi koji ukazuju na to da je dete bežalo od očuha, kao i tragova krvi.

mesto zločina u zaječeru foto: S.B.

Izvor kaže da je uviđaj u stanu strave trajao više od tri sana, a da su istražitelji pored iščupane kosice pronašli i pocepanu graderobu ubijene devojčice, što ukazuje na to da je ona možda pokušala da se iščupa iz ruku pomahnitalog očuha.

Nažalost, malenoj devojčici nakon brutalnih batina nije bilo spasa.

- Navodno, devojčicu je u utorak u modricama videla tetka, sestra uhapšene majke J. T. Navodno, ona je naterala sestru da odvede dete kod lekara. Dete je sat vremena od prijema u Zdravstveni centar preminulo, a obdukcija je pokazala da ima više teških povreda po glavi, od kojih je jedna bila smrtonosna, kao i rascep jetre i brojne podlive po celom telu - kaže izvor.

"Zašto, čoveče?"

Osumnjičeni M. N. je nakon hapšenja pokušao da se izvadi da je dete palo, ali pritisnut brojnim dokazima on je priznao da je tukao pastorku.

- Prilikom hapšenja majka devojčice je sve vreme plakala, dok je očuh ćutao. Više puta ga je policija pitala: "Zašto to učini, čoveče?!". On je tek nakon poduže ćutnje tiho rekao: "Plakala je. Nerviralo me uvek kad plače. Nisam je mnogo tukao" - kaže za Kurir izvor blizak istrazi.

Komšije ovog para kažu da nisu čuli da se kod osumnjičenih nešto dešava kobne večeri.

- Kod nas je policija došla i pitala šta smo čuli. Nažalost, mi stvarno, valjda zbog pojačanog televizora, nismo čuli ništa. Onda su otišli u njihov stan i tamo se zadržali oko tri sata. Bilo je, čini mi se, više od desetak policajaca i inspektora - kaže nam komšija.

Ispovest dede ubijenog deteta Starijeg unuka je udarao o krevet! Deda po ocu pokojne devojčice rekao je za Kurir da je kobnog dana trebalo da vidi unuku, ali da mu bivša snajka, tačnije uhapšena J. T., to nije dozvolila. - Niko od nas nije primetio da je dete zlostavljano, samo komšija. Snaja je izjavila da je beba pala i da je tako umrla - kaže neutešni čovek brišući suze. deda ubijene devojčice foto: Kurir TV On kaže i da J. T. ima još dvoje dece s njegovim sinom, i da su ta deca kod njih. - Ona ih nije zlostavljala, znala je da bude nemarna, da ih zaključa same u stanu i ode da skita negde, ali ih nije tukla - kaže deda: - Kada je snajka otišla od mog sina, dvoje dece je pripalo nama, dok je treće dete, devojčica, pripala njoj, i tako je odlučio Centar za socijalni rad. Naš sagovornik je rekao da je primetio da je uhapšeni M. N. zlostavljao njegovu drugu unučad. - Udario je starijeg unuka o krvet i o zemlju. Zvali su me da idem da ga pokupim i od tada dvoje dece živi sa sinom i sa mnom. Trebao sam da vidim unuku tog dana, ali mi snajka nije dozvolila. Pre mesec dana sam je poslednji put video, a sada ću je videti u sanduku. Malena je bila prevremeno rođena beba, koja se rodila u osmom meseci i četri puta je išla za Beograd kako bi je spasili, ali sad nam je dom zavejan u crno.

Poznat policiji Zlostavljao i psa Uhapšeni M. N. prema navodima komšija, odranije je poznat policiji. - Jednom ga je komšija, inače, penzionisani policajac prijavio zbog zlostavljanja psa. Kanapom je zavezao psu noge da ne može da hoda. Zatim je tog psa tukao i bacio u dvorište napuštene menze, gde ne prolaze ljudi. Pas je cvileo, a on ga je šutirao. Komšija je to video, oslobodio kuče i prijavio ga - kažu komšije i dodaju da je i J. T. problematična: - Ona je nikakva majka, ostavila je dvoje dece i počela da živi sa M. N. koji je tukao svoje rođeno dete iz prvog braka. Takvom čoveku je poverila dete, i ćutala na sve batine, a ona skitala i nije marila za potomke.

Identičan slučaj u Negotinu Zoran zadao 50 udaraca pastorki (3) Identičan slučaj dogodio se 2019. u Negotinu kada je očuh Zoran Albić (28) pretukao L. F. (3), dok je njena majka V. F. (28) pokušala da prikrije zločin, rekavši da je njena ćerka pala s terase. zoran albić ubio trogodišnju pastorku l. f. foto: Privatna Arhiva - Albić se u noći između 26. i 27. maja 2019. vratio kući iz provoda pijan. Počeo je da lomi tanjire i nameštaj, što je probudilo ćerkicu njegove žene. Dete je počelo da plače, a njega je to razbesnelo. Lupio joj je dva šamara, izbacio ženu iz kuće i ostao sam s pastorkom, zadao joj 50 udaraca - podseća naš izvor i navodi da je Albić osuđen na 40 godina zatvora, dok je V. F. sklopila sporazum sa tužilaštvom o priznanju krivice i osuđena je na osam godina zatvora zbog nepružanja pomoći nemoćnom licu.

Sahrana Monstruma bi odma ubio! Preminula devojčica imala je teške telesne povrede od kojih je preminula, a njen deda za Kurir kaže da je devojčica bila plava od modrica nakon batina. - Moja unuka je kako su nam rekli bila potpuno plava, njeno malo telo bilo je u modricama i najviše udaraca monstrum joj je zadao po glavi. Čekam da je vidim i snažno zagrlim poslednji put, iako su me savetovali da to neradim, jer je u telo u katastrofalnom stanju - kaže nesrećni čovek i dodaje: - Moj sin, otac devojčice još uvek nije svestan da je ostao bez deteta i nadam se da će preživetu ovu veliku tragediju. Kako tvrdi naš sagovornik uhapšeni M. N. je njegovu unuku tukao dan ranije. - Lekari su nam rekli da je devojčica pretrpela povrede i dan pre zločina. Znači da je ubica kad su bili u Beogradu, gde inače, radi na građevini pretukao malenu, a snajka nam to nije javila, već je dozvolila da je dan kasnije nasmrt pretuče - kaže deda i dodaje: - Monstruma bi sad bez razmišljama ubio, a snajka je još gora jer je dozvolila da joj to uradi s detetom! Sahranićemo je danas uz sve običaje.

(Kurir.rs - S. Božinović - B. Travica)