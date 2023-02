KAKVI SMO TO LJUDI POSTALI?! Rođaci i komšije znali da majka i očuh muče dete, ali su SVI ĆUTALI! Otkrivamo nove detalje zločina

Dvogodišnja devojčica iz Zaječara, koju je nasmrt pretukao očuh M. N. (25) dok njena majka J. T. (23) nije učinila ništa da je zaštiti, sahranjena je danas, a svi se pitaju da li je tragedija mogla biti sprečena, s obzirom na to da su ljudi u njenom okruženju znali da trpi nasilje.

Zločin je otkriven u utorak, kada je J. T. (23) dovela ćerku u bolnicu s brojnim povredama, ali nažalost, lekari nisu uspeli da je reanimiraju i ona je oko 18 sati preminula. Očuh se tereti za teško ubistvo jer je rukama, nogama i delovima nameštaja pretukao dete, koje je pokušalo da se odbrani, dok se majka tereti za zanemarivanje i zapuštanje maloletnog lica.

Majka dopustila

- Ispostavilo se da su svi u devojčicinom okruženju znali da je ona žrtva - njeni rođaci, komšije, otac... Ali niko nije to prijavio nadležnim institucijama. Devojčicina majka je dopustila svom emotivnom partneru da je tuče, nije je zaštitila, njen otac je takođe pretpostavljao da je očuh tuče, jer je tukao i njihovu stariju decu, kao i ostala rodbina i komšije - kaže naš sagovornik i pita se kakvi smo to ljudi postali.

- Komšija je prijavio očuha policiji kada je video da maltretira psa, ali niko nije prijavio da devojčicu zaključavaju u kuću, ostavljaju je samu, tuku, zanemaruju - kaže naš sagovornik.

Nažalost, ovo nije prvi put da se u porodici ubijenog deteta trpi nasilje. Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, majka devojčice je napustila njenog oca u oktobru prošle godine upravo zbog nasilja i sa sobom je povela decu.

- Od 2016. primarna porodica ubijene devojčice se nalazi na programu Centra za socijalni rad u Zaječaru, gde, između ostalog, imaju četiri prijave za nasilje u porodici. Otac devojčice N. V. tukao je njenu majku J. T. U februaru 2022. pravosnažno je osuđen u Osnovnom sudu u Zaječaru na uslovnu kaznu zatvora od šest meseci zbog nasilja u porodici - kaže izvor.

Pošto je napustila muža, J. T. je tražila starateljstvo nad decom, a to je učinio i njen suprug N. V.

- Taj postupak se i dalje vodi pred sudom. N. V. je dvoje starije dece uzeo kod sebe, dok je devojčica bila privrženija majci i ostala je s njom. Otac devojčice je ponudio i da materijalno izdržava dete, kao i da se dogovore o modelu viđanja - kaže izvor i dodaje:

Određen pritvor

- Iako je bilo nasilja u porodici, roditelji nisu bili nasilni prema deci i nije bilo zanemarivanja ni zlostavljanja mališana. U evidenciji zaječarskog centra nema osumnjičenog M. N., jer je on odskoro u emotivnoj vezi s majkom ubijenog deteta.

M. N. je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, branio se ćutanjem i određen mu je pritvor do 30 dana. Juče je u isto vreme sahranjena ubijena devojčica.

- Primećujem iz izjava okoline da su svi bili svesni šta se dešava. Oni su kao društvo odgovorniji od majke, koja je bila uplašena i sama žrtva nasilja i pod pretnjama. Nju želim potpuno da izdvojim iz ovog lanca odgovornosti, zato što žrtvu nikad ne treba okriviti, jer je jasno da je izlazak iz nasilne veze težak - rekla je Mrševićeva, dok je psiholog Leo Ivanišević rekao da je okolina često svesna problema, ali ostaje nema dok ne dođe do tragedije.

Deda objašnjava

Prijavila me za otmicu

Deda ubijene devojčice N. V. kaže za Kurir da je predosetio nesreću i da je mogao da spreči smrt deteta.

deda ubijene devojčice foto: S.B.

- Dvoje unučadi sam posle snajinog odlaska od nas doveo da žive sa mnom i sinom, ali me je snaja tada prijavila za otmicu, pa su joj deca vraćena. Potom me je pozvao unuk i rekao da ga očuh zverski prebija, da ga baca o pod, da ga udara o zid. Otišao sam i uzeo decu, a snaja je samo ćutala, a kada sam krenuo da uzmem devojčicu, nije mi je dala. Rekla je da ne može, da samo smem da odvedem dvoje starije dece. Šta sam mogao, već me bila prijavila za otmicu. Mislio sam, neće zlotvor i nju da tuče, premalena je - rekao je N. V. i naglasio da želi da i snaja i njen dečko dobiju doživotnu robiju.