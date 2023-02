REAGOVANJE ADVOKATA ZORE DOBRIČANIN NIKODINOVIĆ: Pokušaj nedozvoljenog pritiska na sud u procesu protiv mog klijenta

Povodom teksta koji je 22. februara izašao na portalu kurir.rs pod naslovom "Biznimsen ubio vlasnika kafane zbog pevačice", redakciji Kurira obratila se advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, koja zastupa Nenada D. optuženog da je u avgustu 2020. u Smederevu pregazio "mercedesom" vlasnika kafane "Zlatna potkovica" Aleksandra Radosavljevića, koji je preminuo od zadobijenih povreda:

- Nije istina da je moj klijent Nenad D. došao do kafane sa pevačicom, koja je navodno ostala u kolima, i da je pevačica povod za događaj koji je usledio. To neko stalno plasira da bi bilo zanimljivo medijima, ali to nije istina, a neko stalno medijima plasira tu laž. Takođe, nije istina da su Nenad i neka pevačica izbačeni iz kafane, kako je pisalo u tekstu. Tako nešto se nije dogodilo niti to imate u bilo čijem iskazu u spisima predmeta, a i u istrazi i na glavnom pretresu ispitani su mnogi svedoci, i to uglavnom prijatelji i rodbina oštećenog. Ono što jeste tačno je da su sin okrivljenog i ključni svedok, u dužem periodu, a počev odmah nakon nesrećnog događaja, dobijali pretnje preko društvenih mreža, da su podneli krivične prijave i dopune krivičnih prijava, a da su za to okrivljeni brat i sin pokojnog Radosavljevića i da su za to osuđeni prvostepenom presudom Osnovnog suda u Smederevu, te da je u toku žalbeni postupak.

Zora Dobričanin Nikodinović kaže i "da je oštećena strana u ovom predmetu istakla imovinskopravni zahtev u visini od čak 100.000 evra":

- Uobičajeno, osiguravajuća društva na ime štete zbog smrti bliskog lica dosuđuju od 600.000 do 800.000 dinara. Dakle, ovaj zahtev je oko deset puta veći od onog koji se inače dosuđuje. Odbrana i okrivljeni iznošenje ovih bombastičnih neistina u navedenom tekstu vide kao skretanje pažnje i nedozvoljen pritisak na Viši sud u Smederevu kako u vezi sa žalbama na presudu osnovnog suda kojim su osuđeni brat i sin pokojnog Radosavljevića, tako i u osnovnom predmetu protiv mog klijenta, kome se sudi zbog nesrećnog događaja od 28. avgusta 2020. godine ispred kafane "Zlatna potkovica", koji se odigrao u vreme kad je uveliko, merama kriznog štaba zbog kovida, bila na snazi zabrana rada ugostiteljskih objekata.

Podsećamo, biznismen Nenad D. koji je optužen za ubistvo Aleksandra Radosavljevića (49), na sudu se branio da nije kriv. Sud je naložio da se do sledećeg ročišta odradi mašinsko veštačenje "mercedesa" kojim je žrtva udarena. Nenad je bio u pritvoru do 23. novembra 2021, kad mu je sud zamenio pritvor merom zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora.

