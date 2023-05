KRV JE ŠIKLJALA NA SVE STRANE! ČOVEK SE TETURAO PO HOTELU: Nišlijka (30) tvrdila da ga je izbola u samoodbrani, a sada je OPTUŽENA

Nišlijka A.N. (30), koja je izbola muškarca D.R. (43) pa pokušala da to predstavi kao nužnu odbranu prilikom pokušaja silovanja, optužena je da je počinila pokušaj teškog ubistva. Slučaj koji je šokirao Niš dogodio se 2. novembra prošle godine u jednom niškom hotelu oko jedan čas iza ponoći. Optužnicom Višeg javnog tužilaštva A.N. se tereti da je D.R. pokušala da liši života “na svirep ili podmukao način”.

U Višem javnom tužilaštvu je potvrđeno da je istraga protiv A.N. okončana podizanjem optužnice.

- Više javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv A.N. iz Niša zbog krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114 stav 1 tačka 1 u vezi člana 30 Krivičnog zakonika. Optužnica je pravosnažno potvrđena, rečeno je u VJT u Nišu.

Izašla pa se vratila po "novac i narukvicu"

Dramatični događaj odigrao se 2. novembra prošle godine u jednom hotelu u opštini Pantelej oko jedan čas iza ponoći. A.N. se pojavila na recepciji hotela i ljubazno zatražila – kuhinjski nož. No, budući da joj ga radnik hotela nije dao, ona je izašla, otišla najverovatnije do stana jedne rođake. Potom se vratila u iznajmljenu hotelsku sobu u kojoj se još uvek nalazio D.R. sa kojim je te večeri došla zajedno, a koji, po svemu sudeći nije slutio šta će ga zadesiti. Radnici hotela nisu primetili da je nešto nosila sa sobom u rukama, prolazeći kraj recepcije objasnila je da se vratila samo da uzme "novac i narukvicu". Ništa nije bilo neuobičajeno, a onda je počela krvava drama…

foto: Kurir/M:S.

"Krv je prskala po zidovima"

- U jednom trenutku, A.N. je izašla iz sobe i rekla recepcioneru da ne zove policiju dok se ona ne udalji iz hotela. No, za njom je iz sobe izašao i okrvavljeni D.R. Povređeni muškarac izašao je na nogama ali se teturao a krv je lila na sve strane i prskala po zidovima. Prizor je bio jeziv, kaže naš izvor. Policija je brzo stigla na lice mesta i zatekla A.N. kod koje je pronađen i nož.

Krvave makaze

No, sumnjalo se ipak da je D.R povređen drugim sečivom.

- U toaletu hotelske sobe, ispod lavaboa su pronađene okrvavljene makaze pa se sumnja da su njima i nanete povrede D.R. Čime su povrede nanete, biće u svakom slučaju provereno veštačenjem rana i sečiva, kaže naš izvor.

foto: Kurir/M:S.

Ranjen u vrat

Ranjeni muškarac je sa povredom vrata prevezen u Klinički centar u Nišu, a A.N. u Specijalnu psihijatrijsku bolnicu u Gornjoj Toponici gde je provela dve sedmice. No, nakon medicinskih pregleda, analize svih tragova prikupljenih uviđajem iskusnih forenzičara niške Kriminalističke policije i saslušanja svedoka, utvrđeno je da su tvrdnje da se radilo o pokušaju silovanja potpuno neosnovane. A.N. je tako po izlasku iz bolnice saslušana u Višem javnom tužilaštvu u Nišu i osumnjičena za pokušaj teškog ubistva, jedno od najtežih krivičnih dela za koja zakon propisuje najmanje 10 godina zatvora, a za koje se može izreći i kazna doživotne robije. Nakon saslušanja u Višem sudu u Nišu sredinom novembra, na predlog VJT Niš, A.N. je određen pritvor.

Dolazila u hotel i sa ćerkicom

Izvori navode i da je A. N., koja nema zvanično prijavljeno prebivalište, više puta dolazila u pomenuti hotel i zadržavala se i po nekoliko dana, često i u pratnji maloletne ćerkice, te da do sada nije bilo nikakvih problema.

(Kurir.rs/Blic)