"TIJANA JE IMALA JEDNU ŽELJU" Jurića od smrti ćerke najviše proganja JEDNA STVAR: Toliko sam vrisnuo da su se sva svetla popalila

Otac tragično preminule devojčice Tijane, Igor Jurić, u emisiji „Preživeli“ na televiziji K1, pričao je o najtežim trenucima u životu i otkrio da će ga jedno, pratiti do kraja života.

- Tijana je za nas bila kao bensedin, bila je ta koja je stalno gasila neke požare. Kada je meni trebala podrška, takav je pristup imala da je znala da ti priđe, da te uteši i ohrabri. Taj osećaj odgovornosti koji ja danas imam je upravo zbog toga što je ona bila ogromna podrška kad je meni trebalo, a ja nisam bio tu kada je njoj trebala pomoć. I to je stvar, čini mi se za svakog roditelja koji na takav način izgubi dete, prati te dok si živ. To će biti do kraja mog života - otkrio je Igor.

- Kada sam saznao da je nestala ja sam bio stub, jedini sam imao nadljudsku snagu da se borim. Svaku noć sam išao po ulicama i tražio prazne kuće i prevrtao, ulazio. Svaku noć sam se iskradao da vidim da slučajno nije sakrivena. Bodrio sam porodicu. Čak i taj zadnji dan kada su me pozvali i rekli da imaju nešto iz policije, bio sam siguran da je ona živa. Ne mogu da opišem taj osećaj, svi su bili zabrinuti, ja sam bio siguran da se vraća. Kada su me pozvali rekli da su budemo kući, znao sam jer nas policija nikad nije zvala tokom noći. Međutim, to je bilo blizu ponoći i izašao sam napolje, čekao i onda sam bio siguran da stiže posle 13 dana. Imao sam pocepanu trenerku i onda sam brzo ušao da se presvučem da dočekam svoje dete kako dolikuje. Tu je bila kolona automobila koja je dolazila. Kada je izašao čovek koji je bio zamenik načelnika policije iz Subotice i kada mi je rekao da je pronađena, onda ti se svet sruši. To je jedan deo tebe koji nemaš više. Bio sam slomljen potpuno, toliko sam vrisnuo da su se popalila sva svetla u Bajmoku i za pet minuta je oko nas bilo stotina ljudi - ispričao je kroz suze, pa nastavio:

- Te večeri je tražila i mene i majku i to je ustvari, saznanje da nisi bio tu, stvar sa kojom se teško živi, ne možeš da se pomiriš. Njene reči odzvanjaju i to mnogo boli, zaista mnogo boli, ne možeš da ne sanjaš, da nastaviš normalan život, a da se toga svako jutro ne setiš. Ponavljam, kao otac, kao neko ko treba da štiti svoje dete, nisam bio tu.

Tijana Jurić iz Subotice, podsetimo, ubijena je u noći između 25. i 26. jula 2014. godine, a 12 dana njena porodica živela je u nadi da je živa. Njeno telo pronađeno je 7. avgusta na zapuštenom smetlištu u naselju Čonoplja u opštini Sombor.

Kurir.rs/K1