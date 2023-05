"NI DECA NI RODITELJI SE NE OSEĆAJU BEZBEDNO" Igor Jurić ukazao na državnu instituciju koja treba da reši problem sigurnosti

Treći maj 2023. godine zauvek je promenio život u Srbiji. Osećaj bezbednosti više nije isti i pitanje je šta treba da uradimo da bismo se osećali sigurnije. Velika tuga, koja je posledica dve strašne tragedije koje su nas zadesile, probudila je svest o potrebi ujedinjenja među ljudima.

Ali, ono najvažnije je drugačiji pogled koji imamo prema deci, jer smo zbog nedužnih žrtava dvojice ubica, odjednom počeli da ih gledamo kao potencijalne nasilnike. Da li je zaista tako, i šta možemo da učinimo da zaštitimo decu od nasilja i nasilnika? Na ova i druga pitanja odgovarao je u emisiji Pusl Srbije Igor Jurić, direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

foto: Kurir Televizija

Najpre je komentarisao novu dojavu o bombi u preko 100 škola u Srbiji.

- Ni deca ni roditelji se ne osećaju bezbedno. Jer čim ti dete nije bezbedno ti gubiš potpuno osećaj sigurnosti. Ovo je dodatna muka svima nama I prevazilazi samu odgovornost škola. Situaciju mora da reši odeljenje za visokotehnološki kriminal. Sve neke odluke koje će škola u ovom momentu doneti, to su neke trenutne mere. Dok se zaista ne pronađe onaj koji šalje te pretnje i mejlove mislim da neće biti trajnog rešenja. Mislim da je sada važno da se dodatni resursi utroše da bi se ovaj problem koji traje više od godinu dve dana napokon rešio - rekao je Jurić.

01:32 NI DECA NI RODITELJI SE NE OSEĆAJU BEZBEDENO! Jurić ukazao na državnu instituciju koja treba da reši problem bezbednosti

- Danas jeste teža situacija. Često imamo tu dilemu da li je nekada bilo laše jer nije bilo interneta i toliko informacija. Internet jeste doneo dosta toga i dobrog i lošeg i bezbednost je smanjena. Nedovoljno smo upućeni u to kako tehnologije funkcionišu i nismo sigurni šta treba da radimo. Ako se zaista ozbiljno ne pozabavimo ovim problemima oni neće nestati. Trenutno ne mogu da vidim da će se nešto ozbiljno promeniti i to me zabrinjava.

