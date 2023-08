SRPKINJA (21) IZBOLA TURČINA (31) U LEĐA! DRAMA U BUDVI: On tvrdi da je pristala da vode ljubav, a onda se pojavila njena majka

Državljanin Turske B.H. (31) kog je 17. maja u Budvi, prema sumnjama crnogorskog tužilaštva, u stanu u Budvi pokušala da ubije D. M. (21) iz Srbije ispričao je na saslušanju da je upao u zamku devojke i njene majke koja se umalo po njega završila kobno.

Navodno, B. H. je tužiocu ispirčao da je na molbu prijatelja primio D. M., njenu majku i mlađu sestru na nekoliko dana u smeštaj koji je iznajmljivao u Budvi, kao i da je drama počela noć pre nego što ga je nožem ubola u leđa D. M., pošto ih je zamolio da zbog buke koju prave pronađu drugu sobu.

Međutim, umesto da odu, prema njegovim rečima D. M. je došla u njegovu sobu obučena samo u crnu kratku suknju, bez gornjeg dela.

- Pošto govorim samo turski jezik, uz pomoć aplikacije na mobilnom telefonu za prevođenje pitao sam je da li želi da vodimo ljubav, na šta je ona pristala. Međutim, do toga nije došlo, ali me je namamila da budemo prisni, i tada je u sobu uletela njena majka i fotografisla nas. Kada sam je pitao zašto to radi, ona je počela da preti da će taj snimak da iskoristi ako probam da ih isteram iz stana i da će da me prijave policiji da sam napao njenu ćerku, a da ću ja onda zbog toga da budem deportovan iz Crne Gore - ispričao je navodno na saslušanju u istrazi koja se vodi protiv D. M. turski državljanin.

On je navodno naveo i da je majka D. M. opet došla u njegovu sobu i ponovila da će slike da nosi pravo u policiju ako ih natera da izađu iz smeštaja. - On je tada shvatio da je upao u njihovu zamku. Ispričao je da je njega to naljutilo, pa je prvo uzeo najmanju devojčicu koja je bila sa njima i izveo je iz stana, a zatim je izbacio i D.M. i njenu majku. Međutim, majka je kroz prozor ušla u stan i počela da mu preti da će ga prijaviti policiji, pa ju je uhvatio za kosu i počeo da je vuče sa namerom da je izbaci iz stana. U tom momentu je u stan ušla D.M. i ubola ga u leđa - navodi se u dokumentu na osnovu kog je Apelacioni sud produžio pritvor srspkoj državljanki..

Pošto ga je D. M. ubola u leđa, državljanin Turske je izašao iz stana kako bi zatražio lekarsku pomoć. Podsetimo, policija je posle tog događaja saopštila da je u prostorijama jedne kuće došlo do verbalnog, a potom i do fizičkog konflikta između M. D. i njene majke sa jedne, i H. B. sa druge strane, i da je potom M. D. ubola H. B. u leđa.

