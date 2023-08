"ZABRANJENO JE..."! KOMŠIJE DEČAKA UBICE DONELE DRASTIČNU ODLUKU Na ulazna vrata zalepili poruku zbog ovoga, DOZLOGRDILO IM (FOTO)

Komšije iz zgrade u centru Beograda u kojoj je do 3. maja živeo dečak koji je u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru počinio masakr ubivši devetoro dece i čuvara odlučili su da zabrane snimanje i fotografisanje svoje višespratnice!

Obaveštenje o ovoj zabrani okačili su na sam ulaz u soliter, a poruka je otkucana crvenim i podebljanim slovima.

Dečak ubica foto: Privatna Arhiva

- Obaveštavamo vas da je stambena zajednica donela odluku o zabrani snimanja unutrašnjosti zgrade u skladu s važećim propisima o zaštiti privatnosti i pravima stanara. Snimanje unutrašnjosti zgrade, uključujući hodnike, ulazna vrata bilo kog stana, stepenište, dvorište i zajedničke prostorije nije dozvoljeno. Ova zabrana se odnosi na sve vrste snimaka, uključujući fotografije, video-snimke i audio-snimke - piše na papiru zalepljenom na ulaznim vratima.

Kurir od stanara zgrade saznaje da su ovakvu odluku doneli jer njihov dom svakodnevno opsedaju nepoznate osobe.

- Dolaze ovde, snimaju se i slikaju vrata stana u kojem je živeo dečak ubica. Viču, zvone na interfon, lupaju, prave kojekakve rekonstrukcije i "putanje smrti". Pre tri meseca su bili oštetili ulazna vrata stana dečakove porodice i napisali pogrdnu poruku. Snimaju sve to, slikaju i onda kače na Tiktok, Instagram i Jutjub. Nama je sve to van pameti, ne možemo više da trpimo taj teror. Dozlogrdilo nam je više! - ispričala nam je jedna stanarka, dok je druga dodala da je njima dovoljno jezivo to što je "masovni ubica do juče živeo pod istim krovom s njima i što je baš odatle kobnog jutra izneo smrtonosno oružje kojim je pobio svoje drugare u školi".

Poruka na vratima foto: Kurir

- Verujte, meni nije dobro ni od same pomisli da je on među ovim zidovima pravio plan za ubistvo i listu za odstrel. Mi smo viđali to dete, ali nama ni na kraj pameti nije bilo da on smišlja takvo zlo, a kamoli da može da to sprovede u delo. Posle svega toga, ovde su počeli da dolaze opskurni likovi, obilaze nam zgradu, slikaju se, snimaju. Zato smo morali da reagujemo, zbog tih fanatika i bolesnika - kaže sagovornica.

Inače, na društvenim mrežama gotovo svakodnevno se pojavljuju klipovi i slike kojima se veliča dečak ubica. Stručnjaci objašnjavaju da je ovakav vid podrške zločincu nedopustiv, ali i zabrinjavajući trend.

- Oni to rade iz raznih razloga, ali službe koje se time bave moraju blagovremeno da reaguju. Da se vidi koje su to osobe i da se s njima obavi razgovor. Treba pratiti sve objave i sankcionisati - rekla je za Kurir televiziju psihoterapeut Dragana Ivanović i dodala:

- Oni koji na takav način pričaju o počiniocima ubistva i sami su potencijalni izvršioci takvih krivičnih dela. Zato je važno baviti se prevencijom.

Dr Tajtana Vlašković Imamo lavinu patologije Psihijatar dr Tatjana Vlašković ranije je za Kurir objasnila "da sada imamo lavinu patologije, deca su puna ideja, i to negativnih". - Veoma je važno da sada svi budu pripravni, deca moraju da se prate, na sve mora da se reaguje. Ono što je definitivno jeste da imamo nedostatak kolektivne empatije. Deca se utrkuju ko će da bude popularniji, po cenu toga da budu toliko ekstremni i brutalni. Sve samo zarad više lajkova - rekla je ona.

(Kurir.rs - Branka Travica)

foto: Kurir

POKLON KAŠIKA! NE PROPUSTITE OVAJ SJAJAN POKLON U PETAK, 11. AVGUSTA. Uz to vas čeka dodatak TV EKRAN

foto: Kurir

Dnevne novine Kurir i ovog petka daruju svim čitaocima dva poklona. Dobićete kašiku plus dodatak TV Ekran.

Vaš omiljeni poklon je ponovo dostupan uz dnevni primerak novina Kurir već u petak, 11.avgusta.

U dodatku TV Ekran pročitajte:

Marina Ćosić: Znak zbog kog treba više da verujem u sebe

U suster premijeri uzbudljivog filma „Troje”, gde ima zapaženu rolu, ova glumica evocira uspomene na sve poslovne izazove koji su počeli pre sedam godina u seriji „Ubice mog oca”

Miodrag Krivokapić: Gluma mi je pomogla da postanem Slobodan i zadovoljan

Jelena Bajić Jočić: Novu sezonu „Azbuke” prvo će videte publika na festivalu u Sarajevu