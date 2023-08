DEO KRILA NAĐEN 500 METARA OD MESTA NESREĆE! On je bio NA VEZI S PILOTOM pre pogibije u Batajnici: "To mi je bilo čudno, BORIO SE"

Operater na aerodromu "13. maj" u Batajnici, sa kog je danas uzleteo pilot Aleksandar Arsić koji je poginuo u padu ultralakog aviona, kaže da mu je letač pre nesreće saopštio da je izgubio komande u vazduhu

Operater, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da je Aleksandar poleteo oko podneva, i potom je kružio iznad aerodroma.

- To mi je bilo čudno, pa sam ga pozvao, i on mi je rekao da je izgubio komande. Prekinuli smo poziv, pošto se on borio sa letelicom u vazduhu, a kasnije sam ga zvao još dva puta. On se nije javljao, i kružio je polako, spuštajući se sve niže i niže. Verovatno je pokušao da sleti - kaže operater sa aerodroma.

1 / 6 Foto: Facebook

On kaže da su nekih 300 metara od piste, u njivi, našli deo desnog krila srušene letelice.

- Avion je pao na levo krilo, polomio ga, prevrnuo se na nos, a nakon toga se zapalio - rekao je operater.

Olupina letelice je pronađena 500 metara od piste, u kukuruzištu, blizu nadvožnjaka kod Batajnice. Kako se saznaje, reč je o delu krila.

Aeksandar Arsić je živeo u Švedskoj, gde mu žive i sin i žena. On je imao fabriku malih, ultralakih aviona, a takođe je bio test pilot, koji je testirao svoje letelice i poboljšavao im performanse.

Pre nekoliko godina je svoju fabriku prebacio u Višnjičku banju. Prvi avion je isporučio Nemcima krajem prošle godine, a srušena letelica je bila drugi avion koji je proizveo u Srbiji.

Njegove kolege sa aerodroma kažu da je dva-tri puta nedeljno leteo svojim avionom, i ističu da je bio dobar, pedantan, i da je imao hiljade sati naleta.

- Iz Švedske je dolazio tim malim avionima u Srbiju, i njima je obišao celu Evropu. On je jutros sređivao taj avion, nešto je radio na njemu, i potom ga parkirao u hangar. Nije planirao da leti, ali je odjednom ustao, uzleteo, i desila se nesreća - kažu na Aerodromu "13. maj".

Kurir.rs/Novosti