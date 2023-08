Viši sud u Novom Pazaru osudio je 17-godišnjaka iz tog grada na dve godine maloletničkog zatvora zbog toga što je automobilom, na pešačkom prelazu, usmrtio petnaestogodišnju devojčicu.

Ova odluka suda uznemirila je javnost koja se pita zašto su i dalje niske kazne za saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom. Odgovor je ovog jutra potražio dopsinik Kurir TV iz Novog Pazara Emir Ličina.

- Ovakve situacije je teško komentarisati i suditi o njima pre svega zbog bola porodice žrtve, ali i javnosti koja očekuje zadovoljenje pravde. Iako je teorisjki moguće obezbediti maksimalnu kaznu za saobraćajnu nesreću sa smrtnim ishodom, u praksi je to gotovo nemoguće da se izvede. Kod ubistva imate želju ili pristanak počinioca na smrtni ishod, dok je u saobraćaju drugačije. Jer kad bi učinilac pristao onda to ne bi bilo delo protiv bezbednosti u saobraćaju nego ubistvo - kaže pravnik Aleksandar Ivanović.

04:24 ZAŠTO SE U SRBIJI NE IZRIČU MAKSIMALNE KAZNE ZA SMRT U SAOBRAĆAJU? Pravnik: Zakon predvideo 12, sudovi daju do 4 godine zatvora

- Zakon daje mogućnost da se izrekne dve do 12 godina, ali u praksi se izriču presude do četiri godine, što nije dobro. Uzimaju se olakšavajuće okolnosti, konkretno ovde da je reč o maloletniku i da mu je to prvo krivično delo - dodaje sagovornik Kurir TV.

