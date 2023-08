NISU MI VEROVALI DA ME JE SILOVAO! Strašna ispovest bake iz Tovariševa koju je napao sin bivšeg muža

Optužnicu protiv Đ. J. (23) iz sela Tovariševo kod Bačke Palanke zbog sumnje da je silovao M. K. (69) potvrdio je Viši sud u Novom Sadu.

Staricu je, podsetimo, napao 15. aprila u njenoj kući, prethodno joj je tražio upaljač, a onda nasrnuo na nju.

Kako je M.K. tada rekla u svojoj teškoj ispovesti, mladić i ona se poznaju dobro, tačnije, ona i njegov otac bili su emotivni partneri, a i dalje žive u istom dvorištu u kojem se nalazi nekoliko "straćara".

Tog jutra je izašla iz kuće kako bi otišla u poljski wc, a onda je on naišao.

"Tražio mi je upaljač. Ništa mi tu nije bilo čudno, jer je to radio i ranije, tražio mi cigarete, šibice, upljač, tako je bilo i ovog puta. Ušla sam unutra, on je ušao za mnom i zaključao vrata. Krenuo je na mene, ja sam pokušala da se odbranim, tada me je udario nekoliko puta po glavi i telu i onda se iživljavao, silovao me", rekla je nesećna starica i dodala:

"Kada je završio, otključao je vrata i izašao kao da se ništa nije dogodilo. Ja sam zapomagala, vikala, dozivala njegovog oca, mog bivšeg supruga. On je izašao iz kuće, pitao što vičem, šta je bilo. Rekla sam mu da me je silovao njegov sin, ali mi nije verovao. Ovaj mu je govorio da sam ja pijana i da lupetam. Pošto mi bivši muž, njegov otac, nije poveravao, ja sam išla po selu sva u modricama i svima pričala šta mi je uradio, plakala sam na sve strane... Neko je pozvao policiju i prijavio to. Bila sam i kod lekara, napisali su mi da imam povrede, da sam seksualno napadnuta, tek kada je ovaj priznao u policiji šta je uradio, moj bivši suprug mi je poverovao. Niko od nas ne zna šta ga je spopalo tog dana. On ima ženu i decu, ali sam čula da se drogira i da pije".

Prema rečima meštana Đ. J. je bio u zatvoru zbog krađa i silovanje je počinio po izlasku iz zatvora. Navodno mu je i majka stalno po zatvorima.

(Kurir.rs/Telegraf)