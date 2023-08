ISTRČAO NA ULICU I VIKAO "UBIO SAM BRATA": Vladimir je pre četiri meseca sekirom iskasapio Bobana, evo šta je Tužilaštvo UTVRDILO

Više javno tužilaštvo u Nišu predložilo je da se izrekne mera obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi Vladimir V. (47) iz Niša, koji je osumnjičen da je 7. aprila 2023. godine sekirom ubio brata Bobana V. (52) u porodičnoj kući u Kunovičkoj ulici u Nišu.

Predlog za izricanje ove mere bezbednosti usledio je nakon istrage tokom koje je veštačenjem utvrđeno da Vladimir V. nije u uračunljivom stanju počinio jezivi zločin.

- U postupku protiv V. V. iz Niša od strane Višeg javnog tužilaštva u Nišu dana 30. juna 2023. godine podnet je predlog za izricanje mere bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi zbog opravdane sumnje da je učinio protivpravno delo u zakonu određeno kao krivično delo teško ubistvo – navodi glavni javni tužilac Borica Mitić.

O predlogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu odlučivaće Viši sud u Nišu, budući da je Vladimir nakon ubistva brata određen pritvor zbog sumnje da je počinio teško ubistvo za koje se može izreći i kazna doživotnog zatvora.

Zločin se desio u kući u niškom naselju Trošarina u kojoj su braća živela sama otkada su im pre četiri godine umrli roditelji. Mlađi brat Vladimir je zbog psihičkih problema bio, po rečima komšija, više puta na lečenju u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici, odakle je poslednji put izašao dva meseca pre ubistva i to upravo zahvaljujući bratu Bobanu, koji ga je izveo na lični zahtev.

Ubijeni Boban

"Vladimir bio povučen, možda više nije mogao da izdrži"

Po rečima komšija, Vladimir je bio tih i povučen dok je pet godina stariji Boban bio jači i ponekad nasilan, pa je moguće da je upravo i to razlog ubistva.

- Vlada nikada nije bio nasilan. Imao je te problem sa psihom koje je je imao, a alkohol je samo produbljivao njegovo stanje, pogotovo kada kada ga pomeša sa lekovima. Boban je bio stariji i jači, nekadašnji zavisnik, i umeo je da bude nasilan. Moguće da Vlada više nije mogao da izdrži takvo stanje pa je potegao sekiru, đavo će ga znati. Ne verujem da je planirao da ga ubije, verovatno mu je došlo preko glave. Tragedija u svakom slučaju - kaže jedan od komšija.

Pozvao rođaku i rekao joj šta je uradio

Vladimir je nakon zločina po rečima komšija, istrčao na ulicu i vikao “ubio sam brata, ubio sam brata”.

- Živeli su od očeve penzije, imali su za život... Nisu živeli u izobilju, živeli su kako su živeli. Bili su sušta suprotnost, jedan je bio nasilan, drugi je bio povučen i plašio se od njega i to je na kraju dovelo do ovoga. On se, kako pričaju ovde, pokajao, pa je istrčao iz kuće i počeo da viče da ga je ubio. Kažu i da je unutra bio jeziv prizor, udario ga je sekirom - ispričao je nakon tragedije komšija Miodrag Milošević.

Komšinica M.S. ispričala je da je Vladimir nakon zločina prvo pozvao rođaku i rekao šta je uradio.

- Kada sam ja stigla cela ulica je bila puna policije i forenzičara koji su radili uviđaj. Od komšija sam čula da je Vlada nakon ubistva izašao i pozvao rođenu tetku i da je rekao: "Ubio sam brata, ne idite tamo, svuda je krv, zovite policiju". U šoku sam, ne mogu da verujem - ispričala je M.S.

"Zbogom brate, mnogo te volim"

M.S. je braću poznavala ceo život. Posvedočila je da je ova porodica živela sama od kada su im pre četiri godine umrli roditelji i da su imali problema sa bolestima zavisnosti.

- Boban je nekada ranije koristio narkotike, ali poslednjih godina, koliko znam, nije. Njegov brat Vlada je pio neke lekove zbog psihičkih problema, ali ih je mešao alkoholom. Govorila sam mu da ne sme to da radi. Poslednji put je toliko preterao sa konzumacijom lekova i alkohola, pa su ga iz kuće bukvalno izneli u čaršafu. Vlada je tada napisao je oproštajno pismo bratu Bobanu, u kojem je naveo: “Zbogom, brate, mnogo te volim”. Eto, a na kraju ga je ubio – ispričala je M.S.

Ona je rekla da je dan pre ubistva pričala sa Bobanom koji joj je izneo crne slutnje, kao da je predosećao svoj kraj.

- Rekao mi je da mora da kupi grobno mesto za sebe i brata, da budu zajedno na groblju na Bubnju. Pitao je : “Ko će nas da zakopa, ostali smo sami?” Kao da je želeo da se ispovedi, kao da je nešto predosećao. Rekla sam mu, nemoj tako morbidno da govoriš. Pričali smo dugo, nije me pustio da odem dok mi nije sve ispričao - rekla je komšinica M.S.

