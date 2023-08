TRAGEDIJA KOD NIŠA: Kopao šahtu pa umro u njoj! Kad mu je pozlilo nije imao ko da mu pomogne

Užasnu smrt je doživeo B. A.(55) iz sela Jelašnica kod Niške Banje jer nije imao ko da mu pomogne kada mu je jutros povišen šećer tako da je pao u neku rupu, nalik na šahtu za vodu i preminuo.

Prva vest koja je protutnjala Nišom je da je čovek nađen u šahti i da Hitna pomoć nije mogla da mu pomogne jer je tu boravio nekoliko sati, bila je dramatična jer se smatralo da je došlo do nasilne smrti.

Ipak, na licu mesta uverili smo se došlo je do prerane i prirodne smrti.

U njegovoj porodici nisu bili raspoložni za razgovor, ali uočljivo je da je bio poštovan čovek jer su bližnji došli da izjave saučešće.

foto: M.S.

Neki dalji rođaci nam kažu da je bio dobar čovek, predusretljiv komšija, ali i hronični bolesnik.

- On u njegovih pedeset i kusur godina je dobio šećer i bio je dijabetičar i to sigurno nije od lepog života. Valjda je imao problem sa vodom u kući i počeo je tu da kopa, da raščisti neko granje. Sin mu je u gradu, on je tu sam živeo i nije trebalo to sam da radi. Verovatno mu se slošilo i tu je pao u tu rupu koju je kopao. Njihova kuća je na brdašcetu tako da nije imao ko da mu odmah pruži pomoć - priča nam jedan njegov dalji rođak.

- Mi smo jutros dobili prijavu od Hitne pomoći da se u jelašnici nalazi jedno beživotno telo. Uviđaj je obavljen i nema sumnjivih okolnosti oko ove smrti - rečeno je Kuriru u policiji.

Razgovarajući sa meštanima Jelašnice saznajemo da je bio vredan i radan čovek.

(Kurir.rs/M.S.)