"SVAĐALI SE OKO BUREKA, A ONDA SAM VIDEO SEKIRU" Muškarac iz Niša koji je ubio brata (52) ŠOKIRAO u sudnici: Evo kako se branio!

“Nije bilo na svirep način. Bilo je ili ja njega, ili on mene”. Ovim rečima Vlada V. (47) iz Niša, koji je optužen da je 7.aprila 2023. godine sekirom ubio brata Bobana V. (52) u porodičnoj kući u Kunovičkoj ulici u Nišu, priznao je na današnjem početku suđenja zločin, ali je negirao kvalifikaciju da se radi o teškom ubistvu. On je pred Višim sudom u NIšu istakao da ga je brat Boban koji je bio zavisnik od narkotika godinama maltretirao, zbog čega je više puta pokušao sebi da oduzme život. Situacija je kulminirala kritičnog dana kada je odbio da mu kupi burek.

- Brat me je terao da idem da mu kupim burek, ali me je mrzelo. Došao je kod mene u sobu polomio mi televizor i mobilni telefon. Uzeo mi je svu hranu i cigarete. Psovao me je, nazivao “toponičarem”, pretio mi da će me smestiti u ludnicu i da neću moći da izađem. Pustio sam muziku i gledao u jednu tačku da skrenem misli. Srce mi se zgrčilo od bola. Pošao sam do prodavnice da se napijem ili do tetke da se isplačem. Dok sam silazio niz stepenice počelo je da mi se mrači. Poslednje čega se sećam je sekira koja je stajala u hodniku – ispričao je pred sudom.

On je ponovio iskaz dat u istrazi da se ne seća kako je počinio ubistvo brata.

- Prvo sledeće čega se sećam jeste to da zvonim 10 puta na vrata tetki, koja živi u susednoj kući. Rekao sam joj: “ubio sam brata, zovi policiju”. Sačekao sam policajce na ulici – rekao je ON.

Vlada je kazao da je njegov brat bio “psihopata od rođenja”, da je bio narkoman i HIV pozitivan, i da je pokušao sebi više puta da oduzme život zbog njegove torture.

- Maltretirao me je ceo život. Zbog njega sam presekao sebi vene pre tri, četiri godine. Pokušao sam da se obesim, ali nisam uspeo. Psihički sam oboleo zbog njega. Uvek je imao u blizini sekiru, palicu ili šipku. U krevetu je uvek imao nekoliko noževa jer je bio u sukobu sa nekim ljudima. Bio sam u strahu od brata da me ne povredi ili ne ubije nečim – naveo je Vlada.

Živeo sam kao u logoru

On je ispričao i da mu je brat, nakon smrti roditelja uskraćivao hranu, I da se bojao njega iako je bio fizički sitnije građe jer je bio “luđi”.

- Nije mi davao po tri, četiri dana da jedem. Psovao me je, vređao, trpeo sam torturu kao u logoru. Šest meseci posle smrti majke, nakon što smo ostali sami nisam mogao više da izdržim. Popio sam litar varikine . Prošle godine u septembru mi je nekoliko puta udario iz čista mira preko nosa, tako da su mi pale naočare. Prijavio sa ga policiji. Oni su došli i rekli da se smirimo, inače ćemo obojica da budemo smešteni u psihijatrijsku bolnicu u Toponici. Ja sam rekao tada da odustajem od prijave – naveo je Vlada.

Tužilaštvo traži čuvanje i lečenje na psihijatriji

Više javno tužilaštvo u Nišu predlaže da se Vladi V. (47) iz Niša izrekne mera obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi jer je istrage tokom koje je veštačenjem utvrđeno da Vlada nije u uračunljivom stanju počinio jezivi zločin koji je okarakterisan kao teško ubistvo. Viši javni tužilac Tatjana Stevanović rekla je da ostaje pri svemu iz optužnice I zatražila od suda da izrekne traženu meru bezbednosti.

Odbrana: ubistvo na mah

Advokat Nemanja Bogdanović, branilac Vlade V. po službenoj dužnosti, istakao je da smatra da se u ovom slučaju radi o ubistvu na mah a ne o teškom ubistvu. On je zatražio da se sa sekire uzmu otisci kao i da se pred sudom saslušaju tetka optuženog kojoj se Vlada žalio na maltretiranje brata I jedna žena koja je bila svedok njihove svađe.

O predlogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu odlučivaće Viši sud u Nišu, budući da je Vaciću nakon ubistva brata određen pritvor zbog sumnje da je počinio teško ubistvo za koje se može izreći i kazna doživotnog zatvora.

