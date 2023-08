UHAPŠEN CRNOGORAC KOD NIŠA: Pokušao da prošvercuje čak 116 migranata

Policija iz Niša uhapsila je crnogorskog državljanina V. P. (49) jer je pokušao da prokrijumčari u kamionu čak 116 migranata.

On će se teretiri za krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. - Policija je juče, trideset minuta nakon ponoći, na auto-putu u blizini naplatne rampe Ražanj, zatekla kamion bez vozača sa grupom od 116 iregularnih migranata. Za vozačem, čija su dokumenta pronađena u kamionu, raspisana je potraga i on je istog dana pronađen prilikom pokušaja napuštanja Srbije na Graničnom prelazu Gostun, saopštila je policija u Nišu. Osumnjičenom V. P. određeno je zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu. Kurir.rs/M.S.