OTAC I SIN POZNAVALI NEMCA KOJEG SU KIDNAPOVALI? Marković ima teoriju: Nije očekivao da će ga gepekovati ljudi iz istog miljea

Dan za nama obeležio je i slučaj otmice nemačkog državljanina u Beogradu. Sve tri osobe osumnjičene da su otele 32-ogodišnjeg nemačkog državljanina uhapšene su.

Reč je o ocu i sinu i njihovom saučesniku, koji su otmicu izvršili u zemunskom naselju Ugrinovci.

Osumnjičeni su navodno devojci nemačkog državljanina tražili 35.000 evra za otkup. Uhapšeni su kod naplatne rampe Šid, gde je policija locirala i zaustavila automobil u kojem su bili otmičari, a u prtljažniku su pronašli mladića kome su ruke bile vezane lisicama.

Gost jutarnjeg programa koji je analizirao ovu temu je predsednik pokreta „Novi ljudi – nova snaga Srbije“ Blažo Marković.

Prvo je rekao da se Nemac poznavao sa otmičarima:

- Uspešno reagovanje policije je samo dokaz da je srpska policija jedna od najprofesionalnijih u regionu, ako ne i u čitavoj Evropi. Često kažem, niko nije pobegao od službe, ako ona želi da ga uhvati. S obzirom na to da je u pitanju nemački državljanin, koji se već nalazi na poternici, to znači da su se on i otmičar već poznavali. On se sigurno nije nadao da će ga ovi iz istog društva miljea, gepekovati na takav način. Takođe je on (Nemac) bio u Legiji stranaca. Pretpostavljam da je i devojka znala sa kim je, pa je mogla da obavesti policiju, koja je brzo reagovala.

Potom je rekao da su najteža krivična dela kada ishod nije materijalan, već se ljudi gepekuju i nikada više ne vide:

- Moram da pohvalim rad policije, jer s druge strane imamo gepekovanja, a da se ljudi nisu vratili živi. To su najteža krivična dela, ishod je takav da materijalno nije u pitanju. Opreznost je majka svega, to moramo da praktikujemo, malo bogatiji ljudi treba da pripaze na sve te stvari, živimo u takvom društvu gde moramo da se pazimo.

