CRNI AVGUST! ONI SE NISU VRATILI SA ODMORA... Za mesec dana na plažama Crne Gore, Italije i Grčke utopilo se 5 turista iz Srbije

Mladić Vladimir J. (30) iz Kragujevca koji se utopio u utorak na grčkom ostrvu Lefkada, nažalost nije jedini državljanin Srbije koji je na taj način tragično izgubio život ovog leta.

Pa da podsetimo, Kragujevčanin je preminuo u utorak na popularnoj plaži na Lefkadi, a kako su preneli grčki mediji, mladić je na letovanju bio s devojkom i dvoje prijatelja. Kako smo ranije pisali do utapanje je došlo nakon što je Kragujevčanin ušao u more kako bi spasio devojku koju su potopili veliki talasi, nažalost, on nije uspelo da se spasi.

ilustracija foto: Shutterstock, Ilustracija

Crnogorsko primorje, Italija i Grčka bile su pogubne za naše turiste ove sezone. Pored Vladimira iz Kragujevca još četri državljanina Srbije utopila su se u avgustu na odmorima gde su letovali sa svojim porodicama.

Zoran J. (50) iz Majdanpeka 18. avgusta izgubio je život na Crnogorskom primorju, u Sutomoru. Zoran je na odmoru bio s porodicom i prijateljima, a tragedija se dogodila dan pre povratka kući.

talasi na crnogorskom primorju bili su veliki ove sezone foto: Printscreen/Instagram/podgoricki_vremeplov

- Nedelju dana ranije, 11. avgusta, u popularnom letovalištu Nikiti na Sitoniji preminuo je srpski turista star 48 godina. Njegovo telo je poslato na obdukciju, a navodno je smrt nastupila kao posledica srčanog udara, a ne utapanja. Istina je da je bio u vodi s porodicom - izjavili su tada očevici.

Pred decom se 3. avgusta utopio i srpski državljanin Jahir A. (46). On je s porodicom bio na letovanju u Italiji.

jahir a. se utopio na odmoru foto: Drustvene Mreže

- Letovali su u mestu Rimini. Muškarac je bio u vodi, na dušeku, kada je odjednom počeo da doziva pomoć i maše rukama. Potom je upao u vodu. Spasioci su odmah intervenisali, ali je bilo prekasno jer se čovek utopio kada je pao s dušeka. Vetar ga je odgurao 300 metara od obale, a onda su ga talasi preklopili - ispričali su očevici.

Safet Omerović (58), privrednik iz Tutina, utopio se 2. avgusta u Ulcinju. Očevici su ispričali da se tragedija dogodila na Velikoj plaži. Navodno, i za nesrećnog čoveka kobni su bile jake morske struje i veliki talasi.

safet omerović foto: Privatna arhiva, Shutterstock

- Crvena zastavica je označavala da je zabranjeno kupanje, ali su ljudi ipak ulazili u vodu. Inače, jake struje mogu da budu izuzetno opasne jer talasi lako povuku čak i najbolje plivače - objasnio je sagovornik i dodao da je Tutinca tada pokušao da oživi doktor i medicinska sestra koji su se našli na ulcinjskoj plaži, ali nažalost nesrećni čovek je preminuo dok je njegova supruga primljena u ulcinjsku bolnisu sa teškim povredama.

