OTKRIVEN IDENTITET POGINULOG U EKSPLOZIJI U SMEDEREVU: Programer se posvađao sa podstanarima zbog kirije pa aktivirao eksploziv

Eksplozija koja se dogodila sinoć u Smederevu na poslednjem spratu zgrade u Ulici slobode navodno je namerno aktivirana, saznaje Kurir.

Eksploziv u strambenoj zgradi u Smederevu aktivirao je Đorđe A. (56), programer i vlasnik stana u kojem je podstanarski živela četvoročlana porodica.

- Sumnja se da je eksplozija namerno podmetnuta i da je u pitanju velika količina eksploziva koja je imala toliko veliku razornu moć da su oštećena koja ću pričinjena na zgradi ogromna - kaže Kurirov sagovornik i dodaje:

- Navodno, sumnja se da je lice koje je preminulo Đorđe A. (56) inače, vlasnik stana u kome je i došlo do eksplozije, ali će daljim veštačenjima i identifikacijom to biti utvrđeno s obzirom na to da se telo bukvalno raspalo od detonacije.

Kako dalje navodi naš sagovornik, istraga će utvrditi kako je došlo do eksplozije i koji je zapravo motiv ove tragedije.

- Vlasnik stana koji do sada nije osuđivan i nije navodno imao problema sa zakonom, aktivirao je navodno eksplozivnu napravu zbog sukoba sa zakupcima stana. Naime, navodno četvoročlana porodica koja je bila kod njega kao podstanar nije plaćala kiriju i često su dolazili u sukob. Nažalost, sukob je sinoć eskalirao i vlasnik stana je aktivirao napravu - kaže izvor.

Detonacija je bila toliko velika da su povređeni i podstanari.

- Brat i sestra koji imaju oko 30 godina su povređeni u detonacija. Naime, u stanu živi i njihov otac i sestričina ali oni u trenutku eksplozije nisu bili u iznajmljeni stanu - kaže sagovornik.

00:27 SMEDEREVO: U eksploziji zgrade poginula jedna, a povređene dve osobe

Devojka je lakše povređena.

- Muškarac od 25 godina ima višestruke povrede po telu od šrapnela, svuda po telu su mu geleri, od glave, grudnog koša, trbuha i ekstremiteta. Nakon inicijalne dijagnostike uradili smo operaciju i izvadili mu nekoliko šrapnela iz prednjeg trbušnog zida. Srećom, nema povrede unutrašnjih organa, nije imao unutrašnje krvarenje i nije životno ugrožen. Ali, ima povredu oba oka, a na jednom će najverovatnije trajno izgubiti vid, za drugo je dijagnostika u toku i videćemo šta će kolege u Beogradu uraditi, da li će uspeti da mu sačuvaju vid - navodi dr Željko Smiljanić, pomoćnik direktora Opšte bolnice Smederevo za Kurir.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Smederevu i utvrđuje se identitet nastradale osobe, kao i uzrok eksploziva.

Kurir.rs/B.T.