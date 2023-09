GLAVA NA ULICI, RASUTI DELOVI TELA: Strašni prizori posle eksplozije u Smederevu, povređeni Nikola sav krvav (UZNEMIRIJUĆI FOTO)

U strašnoj eksploziji koja se dogodila sinoć u Smederevu kada je oko 20.30 sati Đorđe A. (57) aktivirao eksploziv i razneo se, povređeni su brat i sestra, Nikola P. (25) i Miljana P. (22).

Prema prvim informacijama, Đorđe A, inače programer, aktivirao je bombu nakon svađe sa podstanarima koji su živeli u njegovom stanu.

Naime, u stanu je živela četvoročlana porodica, a kako smo već pisali, često nisu plaćali kiriju, što je vlasniku smetalo te su dolazili u sukobe.

foto: Kurir

- Navodno, sumnja se da je lice koje je preminulo Đorđe A. (56) inače, vlasnik stana u kome je i došlo do eksplozije, ali će daljim veštačenjima i identifikacijom to biti utvrđeno s obzirom na to da se telo bukvalno raspalo od detonacije.

Inače, na ulici ispred zgrade prolaznici su zatekli strašan prizor. Glava, delovi kose i tela bili su rasuti po asfaltu, što je zgrozilo stanare.

foto: Kurir

Teško povređeni Nikola P. izgubio je vid na jednom oku, a nakon operacije u Smederevskoj bolnici, prebačen je u Beograd na dalje lečenje. Njemu je lice bilo potpuno krvavo nakon povrede.

foto: Kurir

Srećom, nema povrede unutrašnjih organa, nije imao unutrašnje krvarenje i nije životno ugrožen. Ali, ima povredu oba oka, a na jednom će najverovatnije trajno izgubiti vid, za drugo je dijagnostika u toku i videćemo šta će kolege u Beogradu uraditi, da li će uspeti da mu sačuvaju vid - navodi dr Željko Smiljanić, pomoćnik direktora Opšte bolnice Smederevo za Kurir.

00:17 Dan nakon eksplozije u zgradi u Smederevu

Mladić koji je stanuje stan ispod onog u kom je došlo do detonacije Aleksandar Kojšor kaže za Kurir da je sva sreća da je živ.

foto: Zorana Jevtić

- Njegova glava je odletela na ulicu, noge su mu nađene u stanu delovi tela su bile svuda po ulici. Ovo je jezivo što se desilo. Moj otac je nakon eksplozije odmah ušao u stan da spasava pse koje sad moramo da vodimo na operaciju u Beograd.

Kurir.rs