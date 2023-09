LUKA (18) NAPADNUT ISPRED KUĆE U KOJOJ ŽIVI Komšije iz Rakovice čule pucnje usred noći: "On je dete, ko bi njega upucao"

Tinejdžer Luka S. (18) ranjen je noćas u Jagodinskoj ulici u beogradskom naselju Rakovica. Na njega su pucala dva maskirana napadača za kojima policija i dalje traga.

Mladić je na pomenutoj adresi ranjen 40 minuta iza ponoći, a i dalje su na mestu zločina vidljivi tragovi krvi.

- Mi smo oko pola 1 ujutru čuli pucnjavu, čulo se nekoliko hitaca. Ali ovde stalno nešto puca, nismo znali šta je, čuli smo posle toga zvuk sirene Hitne pomoći kad su nam rekli da je neko upucan - pričaju meštani Rakovice.

Kako se saznaje, on živi u Oplenačkoj ulici koja izlazi na Jagodinsku, a upucan je kada se parkirao.

Komšije iz Oplenačke ostale su u neverici kada su čuli šta se dogodilo.

- Znamo malog Luku, on je dete, nije valjda on upucan - pričaju komšije upucanog mladića u šoku.

Operisan Mladić (19) koji je upucan noćas u Rakovici sa dva hica, je operisan i svestan. "Operisao ga je grudni hirurg u Urgentnom centru. Svestan je i hemodinamski stabilan", rečeno je. (Telegraf)

Kako se saznaje, Luka živi sa porodicom u kući ispred koje je sinoć napadnut. Komšije ističu da ne mogu ni da pretpostave razlog zbog čega bi mladić bio upucan.

- To je dete, znamo ga samo iz viđenja, on je klinac, u šoku smo. Nismo čuli ništa, osim policije i Hitne pomoći posle, ali nismo do jutros znali šta se desilo - pričaju komšije.

Kamere zabeležile napad?

Kako se vidi na licu mesta, okolne kuće imaju nadzorne kamere, te se pretpostavlja da je napad na Luku zabeležen. Na licu mesta više nema policije, a vidljivi su tragovi krvi.

Podsetimo, Luka S. je nakon ranjavanja prevezen u Urgentni centar.

- Bio je svestan i komunikativan. Ima dve rane, jedna na grudima i jedna na nozi. Od upucavanja u grudi ima povrede plućnog krila, plućne maramice i dva rebra i prostrelnu ranu potkolenice.

Ne zna ko je i zašto pucao na njega

Noćas je bila proglašena akcija "Vihor". Na licu mesta je bio javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji je rukovodio uviđajem.

Nastavlja se rad na identifikaciji osobe koja je pucala iz pištolja i teško ranila Luku S. Tinejdžer je inače učenik i kaže da ne zna ko je i zašto pucao na njega.

(Kurir.rs/Blic)