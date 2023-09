IVICA MITIĆ PONOVO OSUĐEN NA 10 GODINA ROBIJE: Dvojicu tinejdžera tukao čekićem na bazenu, jednom polomio lobanju

Ivica Mitić (46) iz Niške Banje osuđen je nepravosnažno u Višem sudu u Nišu na 10 godina zatvora jer je 29. avgusta 2020. godine oko 22.30 časova čekićem pokušao da ubije Nišlije Nikolu Arsenijevića (17) i Đorđa Ivanovića (18), koji su bili gosti na proslavi 18. rođendana na njegovom bazenu koji je izdao u zakup. Reč je o ponovljenom suđenju koje je naložilo Apelacioni sud u Nišu nakon razmatranja žalbi, kako bi se dodatno rasvetlile određene okolnosti događaja. Kazna koju je u petak izreklo veće sudije Mirka Draškovića nepravosnažnom presudom ista je kao i ona nakon prvog sudskog postupka.

Nikola od udarca pao u nesvest

Prema navodima optužnice, incident u kojem su povređena dvojica mladića desio se u noći 29. avgusta 2020. godine oko 22.30 časova u Niškoj Banji u toku rođendanske proslave jedne Nišlijke u Ivicinom objektu sa bazenom koji on izdaje za slavlja. On je optužen da je posle svađe sa dvojicom maloletnika koji su bili na rođendanu pokušao da ih liši života. Prvo je došlo do kraće rasprave ispred šanka jer je Ivica zahtevao da napuste objekat i rekao im da će da prekine proslavu a drugi deo sukoba se desilo na parkingu ispred objekta.

Ivici je stavljeno na teret da je sa čekićem u ruci krenuo ka vozilu koje je bilo parkirano ispred objekta, nakon čega su maloletnik i njegov drug krenuli za njim. Optužen je da je ispred vozila čekićem udario Nikolu nanevši mu otvoreni utisnuti prelom krova lobanje sa izlivom krvi između tvrde i mekih moždanica i sa krvarenjem ispod mekih moždanica – povredu koja je u vreme nastanka predstavljala tešku telesnu povredu opasnu po život. Teško povređeni mladić je od udarca pao na zemlju i izgubio svest, a Ivica se sumnjiči da je nakon toga čekićem udario i Đorđa nanevši mu, srećom, samo lakšu povredu - otok tkiva poglavine iznad levog oka sa potresom mozga.

Optuženi pre dve godine pušten da se brani sa slobode

U toku postupka on se branio da nije imao nameru da nikoga povredi, da je bio u mraku okružen sa dvadesetak mladića i da je navodno zadobio udarac u nos nakon čega je refleksno zamahnuo.

Presuda za pokušaj ubistva je nepravosnažna i na nju će Mitić imati pravo žalbe Apelacionom sudu u Nišu, koji može ili da je potvrdi ili da je izmeni. Mitić je bio u pritvoru od 30. avgusta 2020. godine do 8. decembra 2021. godine kada je pušten da se do pravosnažnosti sudske odluke brani sa slobode.

