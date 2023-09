Juče ujutru je izvedena velika policijska operacija na nalog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, rezultirajući hapšenjem šestorice inspektora. Ova operacija predstavlja nastavak prethodnih akcija koje su se odvijale u martu i avgustu ove godine i u kojima je uhapšeno više od 30 osoba pod sumnjom za pranje novca.

Ranije je Kurir izvestio da su protiv obe grupe izvedene istrage pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Sumnja se da su ovi pojedinci počinili krivična dela u vezi sa poreskom prevarom i pranjem novca, posebno u vezi sa porezom na dodatu vrednost.

Vladimir Đukanović, ekonomista i filozof, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o poreskoj prevari.

00:59 KAKO SA PLATOM OD 600 EVRA, NOSE MAJCU OD 200 EVRA! Đukanović o uhapšenim poreskim inspektorima: HVALILI SU SE PO MREŽAMA

- Imate Zakon o poreklu imovine. To je najlakši način da se usporedi da li ljudi plaćaju porez onoliko koliko bi trebalo. Ja mislim da su oni uhapšeni na osnovu svog lajfstajla. Imate društvene mreže, pa se tu kače neki brodovi, tašnice i ako ste tužioc dovoljno je da pogledate i da se zapitate kako neko ko ima 600 platu može da priušti majcu od 200 evra. Takve ljude treba odmah proveriti, ali moramo da primenjujemo taj zakon neselektivno. Sve u poslednjih 5 do 10 godina mora da se proveri. Čak je nekih 13.000 ljudi čiji se prihodi ne slažu sa njihovim bogatstvom u poslednjih 5 do 10 godina. Proverite, to je veoma lako i onda pratite tok novca - rekao je Đukanović.

