"ZNA SE KO JE UBIO STEVICU MARKOVIĆA" Neša Milošević: Dobijao sam informacije od njegovog najboljeg druga 'KING KONGA'

Beograd je za vreme Titove vladavine bio pravi magnet za zvezde Evrope i Holivuda. Međutim, da li ste čuli za Miška Miloševića i njegovog najboljeg prijatelja Stevicu Markovića, dva Srbina koji su Beogradski asfalt izvezli na zapad? Nakon ova dva mladića, generacije Jugoslovena tražile su među momcima sa one strane zakona svoje heroje.

Krajem 80. godina, pored bokserskog ringa, počeo je da radi na obezbeđivanju klubova, ali i veoma važnih ličnosti. Taj put ga je doveo do grada svetlosti Pariza, koji mu je i danas druga kuća. Godine, iskustvo, a i mnoge holivudske i evropske zvezde sa kojima je sarađivao donele su mu ne samo uspomene, već i priču koja je vredna pažnje.

Gost emisije Crna Hronika bio je Nebojša Neša Milošević, koji je, izmeđuostalog, govorio o konotroverzama vezanim za ubistvo Stevice Markovića.

- Zna se ko ga je ubio. U principu sve se zna. Ja nisam takav. On je jedan od prvih koji je otišao u Francusku i on i njegova ekipa su mislili da su bogovi. Nije to tako. Ne možeš ti da reketiraš Alena Delona ili da budeš sa njegovom ženom. Ja sam imao prilike da budem sa Stevicinim najboljim drugom. Zvali su ga King Kong ili Crveni. Sa njim sam radio i on mi je nameštao dosta poslova. Pričao mi je dosta o tome - rekao je Milošević i dodao:

- Zna se u principu sve šta se desilo i zbog koga. Reketirali su i Mikija Rurka. Kako? Zato što su hrabri? Nije sve u tome. Potrebno je da budeš i dovoljno inteligentan. Oni su sad mogli da budu najpoznatiji i najbogatiji ljudi u Srbiji. Mogli su da drže pola Francuske i pola Evrope.

