HAPŠENJE U NIŠU: Maltretirao momka i terao ga da ukrade robu, pa da mu je onda preda

NIŠ - A.A.(36) iz Niša uhapšen je jer je maltretirao jednog momka i prinuđivao ga da ukrade robu, a onda mu je preda. Policija je u kratkom saopštenju navela da je A.A. imao ideju da se roba ukrade iz jedne niške firme, ali za sada ostaje nepoznato kakvi su artikli u pitanju. Nezvanično saznajemo da se firma nalazi u širem području Niša. On će se na sudu braniti za krivično delo prinuda. - On se sumnjiči da je, uz pretnje i upotrebu fizičke sile, zahtevao od jednog mladića da ukrade robu iz jedne firme u Nišu i preda mu je. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu. Kurir.rs/M.S.

