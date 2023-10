KRVAV SEO NA MOTOR I NEPOZNATOM ČOVEKU REKAO "VOZI" Otkriveno šta je PRETHODILO pucnjavi u Užicu: Potom uleteo u policijski auto!

Oko 13.10 časova u užičkom naselju Aleksića most u užem centru grada došlo je do krvavog obračuna dve grupe kriminalaca u kojoj su tri osobe prevežene u užičku bolnicu.

Još nisu poznati detalji pucnjave, ali je poznato da je prvo bila tuča, a onda je došlo do pucnjave. Prema jednoj verziji događaja došlo je do tuče na ulici, odmah pored stepenica koje vode dvadeset do trideset metara do osnovne škole. Tu su bili automobili džip i mercedes. Pretpostavlja se da su posle tuče u kojoj su učestvovala braća iz Užica, oni ostali da leže na asfaltu, dok je na treću osobu iz Užica pucano iz mercedesa.

- On je bežeći krvav seo na motocikl koji je tuda prolazio i od vozača tražio da ga vozi. Nakon dvadesetak metara skočio je sa motocikla i odmah seo na zadnje sedište policijskog automobila koji je bio u koloni. Odmah je došla hitna pomoć i povređene prevezla u bolnicu, dok su automobili pobegli – saznajemo od izvora bliskog istrazi.

Na licu mesta su se mogle videti veliki broj policajaca, među kojima i oni sa dugim cevima, kao i viši tužilac. Krvavi tragovi na ulici su ukazivali na žestinu sukoba, a i policijsko vozilo u koje je seo ranjeni. Zadnja vrata su krvava, a iz vozila sa zadnjeg sedišta viri jakna. Celo područje Aleksića mosta, gde se pored osnovne škole nalaze privatni i gradski vrtić, kao i supermarket, i niz drugih lokala, bilo je blokirano policijom. Svi prolaznici koji su se tu zatekli u vreme pucnjave bili su u panici. U prvom momentu, ne znajući šta se događa, u osnovnoj školi direktorka je naredila da deca ne izlaze iz škole, jer je bilo straha da nije terorizam u pitanju.

Prema rečima direktora užičke bolnice dr Dragana Damjanovića u bolnicu su primljene tri osobe.

- Jedna osoba je imala povrede lakta i ona je sanirana i smešten je na odeljenje na ortopedije. Dve osobe koje su imale povrede glave su stabilno i smeštene su na odeljenje neurohirurgije – rekao je dr Damjanović.

Nezvanično saznajemo da policija na putevima koji vode ka granici Republike Srpske pretresa sve automobile, jer se sumnja da je mercedes iz koga je pucano, a imalo bajinobaštanske tablice, otišlo u tom smeru.

Od izvora bliskog istrazi saznajemo da će celo područje gde je došlo do pucnjave biti pretraženo, kao i videti da li postoje kamere na obližnjim objektima. Tek tada će imati kompletnu sliku događaja.

Inače, sva trojica povređenih su iz kriminogene sredine.

