6 MESECI OD MASAKRA U "RIBNIKARU" Krivično neodgovorno dete je izvršilo najteži zločin u istoriji Srbije! OVO SU SVE ČINJENICE

"Krivično neodgovorno dete je izvršilo najteži zločin u istoriji Srbije". Ovo je na konferenciji za medije rekao Nenad Stefanović. glavni viši javni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu, nakon što je to tužilaštvo podiglo optužnicu protiv oca i majke dečaka ubice.

Nezapamćeni zločin u kojem je ubijeno devetoro dece i čuvar u školi na Vračaru u Beogradu pre tačno čest meseci počinio je trinaestogodišnji dečak koji je naoružan ušetao u OŠ "Vladislav Ribnikar" i ugasio 10 života.

Dečak ubica je, da podsetimo, kobnog jutra 3. maja ove godine, sa dva pištolja i municijom u rancu ušao u prostorije škole, najpre usmrtio čuvara, zatim dve učenice petog razreda koje su bile dežurne, pa uleteo u kabinet istorije u svoj razred i počeo da puca po učenicima svog odeljenja.

1 / 7 Foto: Nemanja Nikolić

Usmrtio je jednog dečaka i osam devojčica i još svojih školskih drugara ranio. Uhapšen je ubrzo posle toga i nakon saslušanja prebačen na psihijatrijusku kliniku u kojoj se i dalje nalazi pod budnim okom lekara i policije.

- U trenutku kada je izvršio masakr. počinilac je imao 13 godina i prema našem krivičnom zakoniku ne može da odgovara za zločin koji je počinio, a zbog svih ispitanih okolnosti istraga je vođena i protiv njegovih roditelja - podseća izvor Kurira i dodaje:

- Otac dečaka optužen je nedavno zbog nepropisnog držanja oružja koje je bilo lako dostupno svim ukućanima, a s obzirom na to da je dečak vešto rukovao tim oružjem jer je vežbao u steljani, ispituju se i svi detalji vezano za to.

Neće izaći Vlada Republike Srbije je, reagujući na neistinite navode da se zbog izmena određenih zakona može desiti da dečak izađe na slobodu, objaslina da to ipak nije moguće. - Šanse da dečak bude pušten na slobodu su nula. Mi do sada nismo imali ovakav slučaj u Srbiji i morali smo pravno da se time bavimo, ali izmene Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama odnose se više na uspostavljanje ustanova za smeštaj takvih lica, a ne da oni budu pušteni na slobodu - navodi izvor Kurira iz Vlade Srbije. foto: Zorana Jevtić, Kurir, Privatna Arhiva

Otac dečaka se nalazi u pritvoru pola godine, a optužnicom je obuhvaćena i majka dečaka koja se brani sa slobode. Optužnica koju je Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo protiv oca i majke dečaka ubcie donekle je rekonstruisala sam masakr. U istrazi protiv oca svedočio je i dečak ubica, i praktično opisao maaskr koji je počinio.

- Okrivljeni otac je optužen zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti. Postoji opravdana sumnja da je u periodu od godinu dana obučavao svog sina da rukuje oružjem i municijum te da gađa u mete silueta ljude, kako da stoji i kako da diše prilikom upotrebe oružja. Takođe, sumnja se da je oružje kojim je počinjen masakr čuvao suprotno Zakonu o oružju i municiji. U istrazi je utvrđeno da je oružje držao u transportnim koferima, umesto u sefu. Oružje i okvir je bio sa katancem i šiform, a drugi je bio bez katanca i u njemu je bila municija. Omogućio je detetu da dođa do dva pištolja za koje ga je prethodno obučavao da puca u streljačkom klubu. Sin okrivljenog je došao u posed oružja 1. maja 2023. godine, kada je napunio šest okvira sa ukupno 92 metka. U ranac ih je prebacio 3. maja i poneo u školu. Prvo je pucao u obezbeđenje, pa u dve učenice za stolom za dežurstvo i jednu koja je bila pored klavira. Potom je otišao do kabineta istorije u odeljenje 7/2 i ispalio 45 projektila. Tu je ubio šestoro dece, a ranio petoro i nastavnicu istorije - rekao je glavni tužilac Nenad Stefanović na medijskoj konferenciji i dodao:

- Majka dečaka je optužena zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih naprava. Ona je optužena jer je neovlašćeno držala municiju, s obzirom na to da je tokom istrage na jednom od metaka pronađen njen DNK - na jednoj čauri u kabinetu istorije.

foto: Nenad Kostić, Privatna arhiva

Svi učenici odeljenja 7/2 koje je pohađao i dečak ubica su dobili status oštećenih, bilo da su ranjeni ili ne, jer su preživeli traumu gledajući kako njihov školski drug puca u njihove drugare.

Podsetimo, nakon što je Više javno tužilašto podiglo optužnicu protiv roditelja dečaka ubice, ako i vlasnika i instruktora u streljani u koju je išao dečak, jasnosti su se obratili i branioci roditelja.

- Što se tiče optuženja supruge, za nas to nije iznenađenje, to je bio način da se izvrši pritisak na oca. Viši javni tužilac imao je ideju da svali sve na jednu porodicu. Ono što je važno da saopštim ovde jeste da je neposredno pre optuženja tužilac odlazio u prostorije Centralnog zatvora i da je pretio ocu, tražio je da potpiše sporazum na 12 godina, a ako ne pristane zapretio mu da će da mu optuži ženu i ćerku pošalje u hraniteljsku porodicu. On je sporazum apsolutno odbio, smatra da nije kriv u ovom postupku. Rekao je "ako treba da me streljaju, nije problem, samo neka mi porodicu ostave na miru". Dakle, braniće se pred sudom - izneo je šokantnu izjavu oca dečaka ubice njegov advokat Borivoje Borović, obaveštavajući javnost da njegov klijent ne oseća krivicu za stravičan zločin koji je njegov sin počinio.

Tužbe oštećenih porodica U Palati pravde krajem oktobra počelo je suđenje roditeljima dečaka ubice po privatnim tužbama 27 članova porodice žrtava iz OŠ "Vladislav Ribnikar". U pitanju je parnični postupak po prijavi koju su porodice podnele, a u kojoj su istakle imovinsko pravni zahtev zbog pretrpljenog duševnog bola usled smrti bliskog lica, kao i zbog straha. Predlagani su dokazi koji će biti izvedeni tokom postupka, a rečeno je i u kojem roku će okvirno biti okončan postupak. foto: Nemanja Nikolić Kako se saznaje, podneta je tužba u parničnom postupku u cilju opravdavanja privremenih mera koje su već određene, a koje se odnose na zabranu raspolaganja imovinom porodice dečaka ubice. Dakle, jednu tužbu su podnela ukupno 27 tužilaca, a u pitanju su članovi porodice ubijenih. Podsetimo, tuženi su dečak ubica (14), njegova majka i otac.

Kurir.rs / D.A.