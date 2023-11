ZA ŠTA SE SVE TERETI PEDOFIL KOJI JE UZNEMIRAVAO DECU U VRTIĆU? Alekandra Orlić: Strašno je, u pitanju su četvorogodišnjaci

Više javno tužilaštvo u Somboru podiglo je optužnicu protiv pedagoškog asistenta I. O. iz Bogojeva koji se sumnjiči da je u periodu od septembra 2022. do maja ove godine seksualno uznemiravao veći broj dece u vrtiću "Poletarac" u Odžacima, gde je bio zaposlen.

Ona je podsetila na to kako je do otkrivanja zločina došlo i za šta se sve tereti 26-ogodišnji I.O iz Bogojeva.

- Budući da je osumnjičeni bio u pritvoru od maja ove godine, a mi smo i izveštavali vrlo često o ovom slučaju kada je dospeo u javnost. Ono za šta se on tereti, dakle, 26-godišnji I.O. iz Bogojeva, koji je radio kao pedagoški asistent u vrtiću Poletarac u Odžacima, tereti se i za obljubu zloupotrebom službenog položaja, takođe za nedozvoljene polne radnje, kao i za prikupljanje, posjedovanje i prikazivanje pornografskog sadržaja i iskorištavanje maloletne dece u te svrhe - ispričala je Orlić, i navela sledeće:

- Dakle, sve se otkrilo kada je početkom ove godine, negde u maju, jedno četvorogodišnje dete koje je bilo u toj grupici u kojoj je on bio pomoćni vaspitač, reklo svojim roditeljima da ga je vaspitač fotografisao nagog i nakon razgovora sa psihologom je utvrđeno da se zaista radi o situaciji koja se i desila i tada je, da kažemo, klupko počelo da se odmotava. Veliki broj dece je tvrdio isto, čak su neka deca, što je zaista strašno, tvrdila, a to je nažalost dokazano da ih je on i seksualno zlostavljao, dodirivao i mnoge druge stvari radio sa decom četvorogodišnjeg uzrasta.

Dakle, protiv njega je podignuta sada konačno i optužnica i on se nalazi u pritvoru sve ovo vreme kako ne bi uticao na svedoke, a mnoga deca su saslušana, jedno po jedno su išla na razgovore. Mi smo u proteklim mesecima razgovarali sa roditeljima ove dece i zaista su svi bili veoma, veoma potreseni. To su bile priče dece koja su, nažalost, pričala zaista strašne stvari, a ono što je negde bilo najstrašnije posle svega toga jeste što je on uticao na psihu dece i gde su se deca na neki način vezala za njega, čak im je u nekim situacijama i nedostajao i pitali su kada će se vratiti u vrtić.

- Na svu sreću, reagovali su nadležni i nakon pritisaka javnosti i protesta roditelja, direktorica ove predškolske ustanove je takođe podnela ostavku i evo sada imamo i nekakav epilog ovog slučaja da je protiv njega podneta optužnica protiv, dakle, 26-godišnjeg I.O. i to je na svu sreću završeno onako kako je i trebalo da bude, priveden pravdi. Nadamo se da će sva deca biti u redu i da će ovaj nemili slučaj vrlo, vrlo brzo biti zaboravljen - izvestila je Orlić.

