ONA NIJE BILA PAS KOGA PREGAZITE I ODETE DALJE: Od nesreće u Nišu prošlo 2 godine ali još nema pravde za Danicu i Ljubomira FOTO

Nišlijka Danica Andrić (75) i njen sugrađanin Ljubomir Novaković (80) smrtno su stradali od posledica povreda koje su zadobili 11. aprila 2021. godine kada ih je na pešačkom prelazu na Vizantijskom bulevaru vozeći pod dejstvom opijata “golfom” pokosila B.S.(55). Dve i po godine od teške nesreće suđenje još nije počelo, a datum kada će početi glavni pretres je još neizvestan jer protiv B.S. još nema ni optužnice.

Kako kažu u niškom Višem sudu, optužni akt je podignut još u januaru ove godine ali ga Apelcioni sud nije potvrdio, pa samim tim optužnica nije stupila na pravnu snagu. U Apelacionom sudu kažu da je rešenje Višeg suda kojom je optužnica potvrđena ukinuto a ovaj akt vraćen na ponovno razmatranje zbog bitnih povreda Zakona o krivičnom postupku.

To praktično znači da je Viši sud dužan da te nedostatke otkloni pa da optužnicu ponovo vrati Apelaciono sudu koji će odlučiti da li će je tada potvrditi. Rodbina stradalih ljudi ogorčena je što dve i po godine otkako su stradali, pravda za Danicu i Ljubomira još nije na vidiku.

„Imamo moralnu i ljudsku odgovornost prema mojoj pokojnoj svekrvi da krivca za njenu smrt izvedemo pred lice pravde. Ona nije bila pas koga pregazite i odete dalje, pa i za psom zažalite i želite da kaznite onog ko je kriv. Naša porodica je očajna, dve i po godine prolazimo kroz agoniju, moj suprug se od stresa razboleo. Imamo izveštaj lekara koji to potvrđuje, moždane ćelije mu odumiru zbog čega nerazgovetno govori“, kaže Radmila Andrić, Daničina snaha.

Dodaje da je nebrojeno puta odlazila u nišku Palatu prade pokušavajući da dobije odgovor zbog čega se još nekreće sa suđenjem ali da je stigla samo do pisarnice Višeg suda.

„Lakše bih stigla do predsednika države nego do javnog tužioca i predsednika suda. U pisarnici su mi rekli da to potvrđivanje optužnice može da traje tri dana, tri meseca pa i duže, da se to ne zna. Više ne znam gde da idem da tražim pravdu, kakva je ovo “igranka”, šta se ovo dešava. Situacija je jasna kao dan, žena koja je uzela narkotik usmrtila je dvoje ljudi na pešačkom prelazu, ne shvatam čemu ovoliko odugovlačenje. Dođe mi da počnem štrajk glađu ispred suda nego mi je žao unučadi, ne želim da ih traumiram niti da im objašnjavam zbog čega to radim“, zaključuje Radmila.

Njen stav deli i Suzana Stojiljković, ćerka pokojnog Ljubomira Novakovića.

„Niko nas ni o čemu ne obaveštava, angažovali smo advokata, pokrenućemo parnicu radi ostvarivanja imovinsko pravnog zaahteva ali sa nestrpljenjem čekamo početak suđenja. Mog oca ne može niko da vrati ali ono što mene brine je mogućnost da se ta žena opet nađe za volanom. Strašno je to što se desilo mom ocu i Danici ali su žrtve mogle da budu deca. Nadam se da će pravosuđe reći svoje i sprečiti osobu koja je ovo uradila da to ponovi“, izjavila je ova Nišlijka.

Prema navodima VJT, osumnjičena je prekršila član 187. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja koji predviđa da vozač ne sme da upravlja vozilom ako je pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Kako saznajemo, u organizmu B.S. utvrđeno je prisustvo tableta koje se svrstavaju u red opijata i vozača čine nesposobnim za vožnju.

Tereti je i član Zakona o bezbednosti saobraćaja koji predviđa da ako na pešačkom prelazu saobraćaj nije regulisan uređajima za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova niti znacima policijskih službenika, vozač je dužan da prilagodi brzinu vozila tako da u svakoj situaciji može bezbedno da propusti pešaka.

Nakon ustanovljavanja ovih okolnosti delo je prekvalifikovano pa je postupanje od Osnovnog preuzelo Više javno tužilaštvo zbog čega B.S. preti i teža kazna. Krivični zakonik u članu 297 po kojem postupa niško VJT, predviđa da u slučaju da je ugrožavanjem javnog saobraćaja nastupila smrt jednog ili više lica, propisana kazna zatvora je od dve do 12 godina.

