"USPEO JE NEKAKO DA SE IZVUČE I POZOVE ME" Otac čiji je sin povređen u sudaru vozova: Deca bila dezorjentisana, nisu znali gde su

Miloš Antanasković (28) povređen je u sudaru vozova kod Odžaka, a njegov otac je opisao kako se odvijala drama u kojoj se našao njegov sin, student, koji se vraćao kući.

Porodica Antanasković inače živi u Karavukovu, selu na oko pet kilometara od Odžaka. Kako je sin student, ovog petka kao po običaju trebalo je da se vrati kući i očekivao je dolazak voza u dobro poznatom terminu. Međutim...

- Voz prolazi kroz naše selo, ali sada nije stigao. To je bio znak da se nešto dogodilo. Došlo je do sudara dva voza. Moj Miloš je uspeo nekako da se izvuče iz voza i pozove me. Uglavnom su putnici bili mladi, srednjoškolci i studenti, jer se oni petkom vraćaju kućama. Deca nisu znala gde se nalaze - navodi Dejan u razgovoru.

On dalje objašnjava da su potom usledili trenuci užasa.

- Bio je mrak, blato, putnici uplašeni, povređeni... Užasno je bilo! Ja sam samo svom detetu rekao da pogleda benzinsku pumpu ka Odžacima i da mu to bude orijentir, jer je bio dezorijentisan - naveo je Dejan.

- Voz je nakon sudara stajao na oko dva kilometara od asfaltiranog puta. Tako da je i trebalo doći do voza, a i otići peške bar do tog asfaltnog dela. Stoga su neki greškom otišli prema Ratkovu, nažalost. Moj sin je sam došao do puta, jer je mogao, ostale je zbrinjavala Hitna. Svaka čast policiji i Hitnoj službi Odžaci, jer je u vozu bio karambol dodao je preplašeni otac.

Dejan sa hematomima i povredom vrata

Nakon što je bio podvrgnut pregledima u bolnici u Somboru, Dejanu je stavljena kragna, ima povoj na nozi i hematom na desnoj podlaktici. Na svu sreću.

Povređene 52 osobe

Nakon sudara putničkog i teretnog vozila između Ratkova i Lalića povređene su 52 osobe, saopšteno je sinoć iz odžačke Hitne pomoći.

Podsetimo, Infrastrukture železnice Srbije ranije sinoć su saopštile da su četiri osobe povređene, kao i mašinovođa jednog od vozova.

- U petak, 17. novembra 2023. godine, u 18.47 sati, na delu pruge Odžaci - Ratkovo, došlo je do naleta putničkog voza u zadnji deo teretnog voza. U ovom sudaru vozova nema poginulih. Povređena su četiri putnika, a mašinovođa je povredio rame - naveli su oni.

Saobraćaj i dalje obustavljen Srbijavoz a.d. je noćas na zvaničnom sajtu obavestio korisnike usluga da je došlo do izmena saobraćaja vozova za subotu, 18. novembar na relaciji Sombor - Novi Sad - Sombor. - Vozovi koji polaze iz Sombora za Novi Sad u 04.09, pa 06.32, 08.22 i 10.32 časova, kao i iz Novog Sada za Sombor u 07.34, 09.39, 15.39, 17.32 časova izuzetno neće saobraćati zbog vanrednog događaja - piše na sajtu Srbijavoza.

Ljudski faktor

I putnički, i teretni voz saobraćali su iz Novog Sada ka Bogojevu, a do naleta je došlo kada je putnički voz sustigao teretnu železničku kompoziciju i udario u zadnji vagon teretnog voza.

- Prema prvim izveštajima sa terena, uzrok ovog vanrednog događaja je ljudski faktor. Železnička komisija za isleđenje vanrednih događaja sprovodi istragu, kako bi se utvrdilo ko je odgovoran za večerašnji sudar vozova. Pored Železničke komisije, na mestu sudara izašli su i predstavnici MUP-a Srbije, kao i Hitna pomoć - navodi se u saopštenju.

Stanje povređenih

Nekoliko ekipa Hitne pomoći je izašlo na lice mesta, a lekari su do kasno u noć zbrinjavali povređene.

Jedan pacijent je teže povređen i on je prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, dva konduktera koja nisu životno ugrožena prevezena su u Urgentni centar Subotica, dok se se u Opštu bolnicu u Somboru javile 52 povređene osobe.

Kod većine putnika utvrđene su kontuzione povrede, nagnječenja gornjih i donjih ekstremiteta kao i grudnog koša.

