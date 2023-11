SRBIN OTVORIO "SAMOPOSLUGU" DROGE I ZARADIO 18 MILIONA DOLARA! Bio neopažen i zgrtao bogatstvo, dok nije napravio KOBNU grešku

Prema optužnici iz Vašingtona, Milomir Desnica, državljanin Srbije i Hrvatske, suočava se s optužbama zbog aplikacije "Monopol Market" koju je stvorio 2019. godine.

Korisnici su putem ove aplikacije navodno dobijali uputstva za nabavku droge, a sumnja se da je osumnjičeni olakšao prodaju preko 30 kilograma droge američkim kupcima putem svoje aplikacije. Više detalja o ovom slučaju ima Nikola Vujović koji je razgovarao sa Božidarom Spasićem, bivšim šefom specijalnog tima SDB-a.

U pitanju je mešavina foruma, društvene mreže i sajta za tzv. dropšiping. Optuženi nije proizvodio drogu već je više bio posrednik, kao i sama aplikacija. Možda to možemo da uporedimo za Bukingom ili Airbnb, što su aplikacije koje posreduju između pružaoca usluga i kupca.

- Ovde bih ja da uprostim stvar. Ovaj naš sugrađanin iz okoline Mladenovca, trideset i nešto godina, dakle mlad čovek, on je poslovođa jedne virtuelne samousluge. Na njegovom tom sajtu bila je svaka vrsta droge koju je on preko svojih posredničkih veza bio u stanju da isporuči kupcima. Naravno da je on za svoje poslove koristio čuveno aplikaciju darknet. Ta aplikacija je mračna strana društvenih mreža - rekao je Spasić i dodao:

- On je putem te svoje aplikacije omogućavao dilerima da nabave drogu koju oni žele. Imao je u ponudi i lekove koji su na bazi droge. On nađe prodavce, oni mu se javljaju, on to plasira, a kupci se njemu javljaju. Koristio je kriptovalutu. U Beču je sedište Američke DE-e i FBI, a on je tamo pao. Čudi me da se baš u Beču smestio. Amerikanci su ga tražili jer je on najveći broj kupaca imao iz Amerike i prema informacijama koje možemo dobiti on je zaradio u kriptovaluti 18.000.000 dolara. Njegova greška je bila u tome što je kriptovalutu hteo da pretvpri u standardnu, tekuću valutu.. Tako se otkrilo poreklo tog novca.

