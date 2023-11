"MILENA JE PLAKALA, ALI JE SMOGLA SNAGE DA SE SUOČI SA ALEKSIĆEM" Nedić o detaljima svedočenja glumice protiv bivšeg UČITELJA

Dane za nama obeležila su i dva sudska procesa kojima medijska pažnja ne jenjava.

Za suđenje organizovanoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka rezervisana su četiri termina ove nedelje, dok je na jučerašnjem suđenju učitelju glume Miroslavu Miki Aleksiću, glumica Milena Radulović završila svoje svedočenje odgovarajući na pitanja koja je postavljao optuženi.

Oba procesa prati naš novinar Nikola Vujović, koga je u razgovoru sa odgovornim urednikom Kurira Rajkom Nedićem zanimalo zbog čega je na suđenju Belivukovom klanu važno svedočenje Ilije Kovačevića.

- Kovačević je pominjan u dosadašnjem toku suđenja kao čovek koji je 4. februara 2021, kada su uhapšeni Belivuk i Miljković i kada je pala ta čitava njihova grupa, izbrisao navodno jednim klikom sve njihove komunikacije, pre svega na skaj aplikaciji. Jer je takav bio dogovor da se, ukoliko dođe do nekih nepredviđenih okolnosti, ti telefoni pogase ali to na njihovu žalost nije uspelo jer su kasnije i te sve prepiske i fotografije ostale. One su i danas praktično jedan od ključnih dokaza ukoliko se naravno ta skaj komunikacija bude prihvatila - kaže Nedić.

- Biće zanimljivo njegovo svedočenje i zakazano je za danas, a drugi svedok Arizanović će biti na sledećem ročištu. To je nastavak suđenja koji je sad ušlo u neku normalu poslovnih sučeljavanja sa svedocima saradnicima, ali očigledno je da sve vreme i Belivuk i Miljković, pre svega, pokušavaju da i dalje diskredituju svedoke saradnike i da svaku njihovu grešku predoče sudijama i tužiocima kako bi oni izgubili taj status. Znači pre svega ta obrana je bazirana u tom smeru, u dosadašnjem toku suđenja.

Juče je održano još jedno ročište u suđenju Miroslavu Miki Aleksiću, učitelju glume i na jučerašnjem ročištu su se suočili Mika Aleksić i Milena Radulović, glumica koja je prva izašla u javnost sa optužbama za silovanje.

- M islim da je ovo ključni trenutak suđenja Miroslavu Miki Aleksiću, pre svega jer je i od Milene Radulovića potekla ta lavinA koja se na kraju pretvorila u krivične prijave brojnih učenica Mikine škole i došli smo do tog dela gde je ona imala završni deo svedočenja. Kao što se očekivalo i sam naslov koji je današnjem Kuriru sve govori, to je mučno, znači da je Mika Aleksić i uopšte njegov advokatski tim i odbrana su nastavili tu taktiku pre svega provokativnih pitanja, pokušali su da je diskredituju potpuno i da jednostavno dođe do takve situacije da je ona sama u nekoliko momenata zaplakala, ali i smogla snage da se suoči s njim - istakao je Nedić.

- Njih dvoje su u centru pažnje, jer je i ona javno kroz intervjuje pokrenula čitavo to pitanje nasilja i uopšte seksualnog zlostavljanja. Sledeći put svedočiće još jedna oštećena, ali ovo je prelomi trenutak i u samom tom njihovom suočavanju koje je zaista bilo strašno. I pokazuje tu u prirodu odnose i šta se sve radilo u toj školi glume i na koji način prema tvrdnjama Milene Radulović kako je ona zlostavljanja i fizički i psihički godinama. Tako da je zaista bilo, kako kažu kolege iz suda, zaista mučno i taj naslov sve govori, a videćemo u nastavku suđenja šta još preostaje, šta će da se desi, valjda će do kraja ove godine ili tokom sledeće da dođemo možda i do presude.

