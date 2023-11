SEKA SABLIĆ DOŠLA DA PODRŽI MLAĐU KOLEGINICU Na suđenju Aleksiću došle ove javne ličnosti, a Milena mu danas odgovora na pitanja

Na današnje suđenje učitelji glume Miroslavu Miki Aleksiću, koji je optužen da je seksulano zlostavljao i silovao svoje polaznice škole, u Višem sudu u Beogradu kao podrška glumici Mileni Radulović koja je jedna od oštećenih devojka, došla je i proslavljena glumica Seka Sablić.

Naime, na današnjem ročištu oštećena glumica Milena Radulović trebala bi da odgovora na pitanja koje treba da joj postavlja okrivljeni Aleksić kod koga je godinama išla u školu glume. Inače, ovo je treće ročište na kome će svedočiti glumica koja je na prethodnim suđenjima detaljno opisala kroz kakvu torturu je prošla kada je bila učenik te škole, a dotakla se i drugih žrtva.

milena radulović stigla na današnje suđenje foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Glumica od samog početka ima veliki podršku kolega, ali i celokupne javnosti, a na svako suđenje do sada je imala podršku pristalica raznih udruženja. Na prethodnim ročištima gde je Milena Radulović dolazila kao velika podrška bili su joj njeni roditelji, sestra, emotivni partner Ognjen Janković, kao i brojne kolege među kojima i Milan Marić.

Na ovom suđenju kao velika podrška u Palatu pravde stigla je i Seka Sablić koja je svojim dolaskom dala veliki "vetar u leđa" mlađoj koleginici koja danas treba da se suoči da pitanjima okrivljenog učitelja. Seka Sabljić je nakon prozivke ušla u sudnicu gde prati suđenje okrivljenom.

Sa druge strane okrivljeni Miroslav Mika Aleksić takođe, ima podršku koja ga iz suđenja u suđenje prati. I na današnje ročište kao podrška Aleksiću došla je njegova supruga Biljana Mašić Aleksić, ako i njihovi prijatelji bivši fudbaler Dušan Dule Savić i njegova supruga Marina Rajević, koji su sudeći po fotografija i ovog puta došli nasmejani na suđenje.

bračni par došao kao podrška okrivljenom miki aleksiću foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Podsetimo, Milena je na prethodnom ročištu opisala neke detalje silovanja i seksualnog napastvovanja od strane okrivljenog gde su se svi u sudnici nakon njenih reči zgrozili. Ona je ponovila da ju je zlostavljao i silovao dok su u drugoj prostoriji bila druga deca.

- Bila sam u kaputu. Pozvao me je da uđem u kancelariju. Ispratio je pogledom da sva deca uđu u studio i počnu da recituju Oče naš i brzalice. Jednom rukom me je ščepao za potiljak, drugom za zadnjicu i gurao mi jezik u usta. Otimala sam se i pokušavala da ga odgurnem. Onda je penetrirao prstima u moju vaginu, prvo jednim, pa sa dva pa tri prsta. Bolelo me je. Bio je grub, od bola sam se podizala na pste - ispričala je ranije na potresnom svedočenja glumica. tokom svedočenja sudija je bio prinuđen da nekoliko puta opominje Aleksićevog branioca, a suđenje je proteklo u napetoj atmosferi.

