SEKIRU ZARIO BRATU U LEĐA, MAJKA SPREČILA TRAGEDIJU Osuđen Predrag zbog pokušaja bratoubistva! Nakon presude IZGOVORIO SAMO 2 REČI

Predrag L. (29) iz sokobanjskog sela Resnik osuđen je danas na tri i po godine zatvora jer je 25. avgusta prošle godine pokušao da ubije brata od strica J. L..

- Predrag L. kriv je što je 25. avgusta 2022. godine u dvorištu kuće u kojoj je živeo umišljajno pokušao da liši života brata od strica J. L. tako što mu je zadao dva udarca sekirom i naneo mu tešku telesnu povredu u vidu posekotine leve lopatice a delo nije dovršio jer mu je majka oštećenog otela sekiru – saopštio je predsednik sudskog veća Višeg suda u Nišu Mirko Drašković.

Obrazlažući visinu kazne, Drašković je predočio da je za pokušaj ubistva zakonom predviđena minimalna kazna od pet godina.

- Našli smo da ste krivi na osnovu dokaza i vašeg priznanja. Tužilaštvo je tražilo da vam se izrekne kazna od sedam godina a mi smo vam dosudili kaznu ispod zakonskog minimuma. Uzeli smo u obzir vase korektno držanje pred sudom i raniju neosuđivanost. Verujemo da će ovo što se desiti biti sam mračan incident te da nećete ponoviti delo. U tom smislu vam ukazujemo poverenje i ukidamo vam pritvor u kome ste bili godinu dana – kazao je sudija.

foto: Zorana Jevtić

Predrag je nakon izricanja presude kazao: - Hvala sudija! Iz sudnice je odveden u pritvorsku jedinicu KPZ Niš da razduži stvari kako bi odmah bio pušten na slobodu.

Ovo je prvostepena presuda na koju pravo žalbe imaju i odbrana i tuzžilaštvo.

Na prethodnom glavnom pretresu Predrag je plačući objasnio da nije hteo da ubije brata.

- Do tuče je došlo u hodniku gde smo se tada nalazili ja, Predrag i moj otac. Brat me je obema rukama udario u grudi zbog čega sam pao na pod. Upitao sam ga zbog čega me bije a on je odgovorioda je to zbog imanja. Zatim je na isti način udario i mog oca.Tada mi je pao mrak na oči, počeo sam da se rvem sa J. L., pali smo najpre preko klupe pa na zemlju. On je mnogo jači, oborio me je i uhvatio za obe ruke. Dok je bio na meni izvukao sam levu ruku i udario ga po leđima nečim što sam dograbio Tada nisam ni znao da je to sekira, shvatio sam da je ozbiljno povređen tek kada sam video tragove krvi – kazao je mladić.

Objasnio je da je porodica J. L. htela da prikrije tuču s obzirom na to da je on već imao dve uslovne osude pa su se bojali da će otići u zatvor.

- Njegova majka a moja strina mi je kazala da je on nasilan kad je pijan te da već ima uslovne osude zbog nasilja prema njima i prema devojci, pa smo se dogovorili da ne zovemo policiju. Međutim, kako je J. L. bilo lose pozvali su Hitnu pomoć i tako se sve saznalo – opisao je Predrag događaje zbog kojih je u pritvoru.

Istakao je da se mnogo kaje te da je samo imao nameru da odbrani oca za kojeg je mnogo vezan.

- Voleo bih da vratim vreme i da promenim to što se desilo ali nažalost to niko ne može. Mnogo se kajem i patim zbog toga što sam učinio, ali sve je bilo u nameri da zaštitim oca jer samo njega imam – grcajući u suzama govorio je Predrag.

Minja Pantić Cvetković, Predragov branilac zalagala se da mu se sudi za prekoračenje nužne odbrane ili tešku telesnu povredu ali sud to nije prihvatio.

Kurir.rs/Telegraf