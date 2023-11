MIHALJ RAZNEO KUĆU DOK JE PREBACIVAO GREJANJE NA PLIN? Ovo je mogući uzrok jezive tragedije u Zrenjaninu u kojoj je žena poginula

U eksploziji koja se u četvrtak dogodila u porodičnoj kući u Zrenjaninu, stradala je Eva M. (74), dok je njen suprug Mihalj M. (79) teško povređen, a tokom istrage biće utvrđeno kako je tačno došlo do eksplozije. Prema nezvaničnim informacija sumnja se da je došlo do curenja plina u podrumu.

Nadležne ekipe su u petak raščišćavale terena, a pretpostavlja se da će potrajati, jer je eksplozija bila toliko razorna da je kuća maltene sravnjena sa zemljom. Sumnja se da je do eksplozije najverovatnije došlo kada je procureo plin koji je Mihalj, navodno, priključio na kotao kojim je grejao kuću.

Po rečima jednog od učesnika raščišćavanja terena, podrum, u kome je bio i kotao, je bio pun plinskih boca. Neke od njih su ostale čitave, što otežava posao raščišćavanja terena.

„Meni nije jasno kako se to dogodilo. Njegov posao je bio baš to, da spaja cevi. On je ranije radio i kao vodoinstalater, a posle je i spajao cevi za gasovod. Radio je razne poslove. Imao je iskustva, znam da se bavio i varenjem”, kaže sagovornik i dodaje:

“Iako se ranije grejao na drva, navodno je rešio da pređe na plin, ali majstor koji je trebalo da dođe, nije se pojavio. Mihalj je uzeo sam da podesi, ipak mi nije jasno kako nije osetio gas”.

Podsetimo, eksplozija se dogodila u četvrtak nešto posle 14 sati, a bila je toliko jaka da je kuća potpuno uništena.

Povređeni muškarac Mihalj M., koji je spašen nedugo posle detonacije, se nalazi van životne opasnosti. On je zadobio teške opekotine, ali je njegovo stanje stabilno.Sa druge strane, njegova supruga Eva je nažalost nastradala, a vatrogasci su ženu koja je bila zaglavljena ispod ruševina izvlačili četiri sata. U trenutku eksplozije, Eva se nalazila na spratu kuće, dok je Mihalj bio u prizemlju.

