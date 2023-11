9 SRBA POGINULO ZA 2 GODINE U AMERICI: Bračni par se zakucao u kuću, pijani ragbista ubio Tinu, Rapajić stradao poslednji

Prošle nedelje u Americi je poginuo još jedan Srbin Nebojša Rapajić (43) iz Subotice, a on je samo još jedan naš zemljak koji je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći izgubio život. Nažalost, minulih godina imamo na desetine naših državljana koji su na takav tragičan način preminuli.

Pa da podsetimo, Rapajić koji godinama živi i radi na Floridi 22. novembra poginuo je u udesu kada je na njega naleteo "nisan" koji je prethodno prošao na crveno svetlo. Saobraćajka je bila jeziva, a od zadobijenih posledica Subotičanin je preminuo. Od njega se danima opraštaju porodica i prijatelji, pa čak i crkvena zajednica.

Nažalost, Rapajić nije jedini koji je poginuo u nesrećema u "obećanoj zemlji" Americi gde je kao i svi "krenuo trbuhom za kruhom."

Nažalost, prema rečima njegovog brata on je iza sebe ostavio suprugu i maloletno dete, kome je dao ime po njihovom bratu koji je pre 18 godina poginuo u saobraćajnoj nesreći kada je imao samo 21 godinu.

- Tokom potere, policajci su koristili stop-palice kako bi zaustavili vozilo osumnjičenog, ali se on oglušio od njihovo naređenje, i uletelo u saobraćaj iz suprotnog smera, frontalno se sudarivši sa kamionom kojim je upravljao Alilović.

Pre samo mesec dana u Misisipiju, tačnije 11.oktobra poginuo je kamiondžija Milan Alilović (41) iz Beograda kada je na njega naleteo automobil u kome se nalazio osumnjičeni koga je jurila policija. Naime, taj osumnjičeni je prethodno pratio svoju suprugu, prema kojoj ima meru zabrane prilaska i ne sme da joj se približava, a nakon njene prijave policija ga je jurila i u toj juranjavi je došlo do sudara.

- Od siline udarca prednji deo kamiona je bio smrskan toliko da je vozač ostao zaglavljen u kabini. Vatrogasci su morali da seku kabinu kako bi došli do Srbina . Zadobio je teške povrede od koji je preminuo na mestu.

- Do nesreće je došlo kada je kamion kojim je upravljao Dž. A. (51), išao znatno ispod ograničenja brzine u delu puta kod naplatne rampe. Na taj teretnjak naleteo je Luka svojim kamionom. Veruje se da je pokušao da se zaustavi ili bar da izbegne direktan udarac u prikolicu otpozadi, ali nije uspeo - pisali smo ranije:

Mladić Luka Ćuk (29) iz Valjeva poginuo je 21. juna kada je vozeći kamion u Indijani u Americi. Do nesreće je došlo na naplatnoj rampi auto-puta u Indijani kada se svojim kamionom zakucao u svog kolegu koji je bio ispred njega.

Nemanja Radenković

Prijatelji za 3 dana prikupili 70.000 dolara da ga vrate kući

Nemanja Radenković (30) iz Niša nastradao je 10. marta u okolini Merilenda, a i se ne zna kako je zapravo došle do nesreće u kojoj je on preminuo. Zaposlen je bio kao kamiondžija, pa nije isključeno da je u tom teretnjaku i bio kada je došlo do nesreće.

nemanja radenkoivć poginuo u americi foto: Facebook

- Nije poznato kako je došlo do nesreće, ali se ono što se znao o ovom mladiću da je godina zbog posla bio u mestu Aleksandrija u Virdžiniji (SAD), dok je njegova porodiica bila u Nišu - podseća izvor i dodaje:

- Nakon Nemanjine pogibije njegovi prijatelji su se odmah angažovali u prikupljanju 70.000 dolara koliko je trebalo da iznosi transport do Srbije sa njegovim posmrtnim ostacima. Naime, ljudi dobre volje su za samo tri dana premašili ovu cifru što govori o tome koliko je bio voljen.