ŠKALJARCI I KAVČANI U SPUŽU IMAJU OMILJENU STVAR! Za ovo ne žale da daju i HILJADU EVRA, čuvari imaju PUNE RUKE POSLA

Pripadnici zaraćenih crnogorskih klanova koji trenutno borave u zatvoru u Spužu spremni su navodno da iskeširaju i do 1.000 evra samo za jedan telefonski poziv!

Na taj način Spuž postaje mesto sa najskupljim telefonskim razgovorima u Evropi, navode stručnjaci!

Godinama već, a naročito poslednjih meseci, ne prođe dan a da čuvari u ćelijama pritvorenih pripadnika kotorskih klanova ne pronađu i ne oduzmu mobilne telefone. Nedavno je čak sprečen pokušaj da se visokopozicioniram pripadnicima jedne od tih kriminalnih grupa mobilni dostavi ni manje ni više nego dronom.

Dronom do šefa klana Crnogorski mediji navode da su u ćelijama kriminalaca pretresi gotovo svakodnevni, a da su uspeli da oduzmu na desetine mobilnih telefona i drugih nedozvoljenih predmeta. U prethodnom periodu službenici Istražnog zatvora raspoređeni su u stražarskim kulama i evidentirali su pokušaj dostave telefona dronom. - Službenici zaduženi za spoljnje obezbeđenje primetili su da se dron više puta približava štićenom prostoru, a reagovali su kada je onaj ko ga je navodio pokušao da dostavi mobilni telefon i punjač do prozora sobe u kojoj boravi šef jedne kriminalne grupe - rekao je sagovornik iz UIKS-a za crnogorske medije.

Koliko su telefoni trenutno tražena roba među kriminalcima u Spužu, objašnjavao je bivši bezbednjak Božidar Boža Spasić.

foto: Kurir TV

- U poslednje vreme primećen je veliki broj pokušaja ne samo u crnogorskim već i u srpskim zatvorima i širom Balkana, da se na odgovarajući način zatvorenicima, i to uglavnom, "glavešinama" ili šefovima tih mafijaških grupa, doture telefoni ili druga sredstva komunikacije u zatvorske ćelije. Vrlo važno je reći to da nakon provale Skaj aplikacije i novih saznanja pokušavaju da na odgovarajući način skrenu pažnju onima u zatvoru da napolju postoje određena saznanja koja izgleda ne mogu da sakriju. Drugi razlog je i to da bi eventualno zatvorenici dobili neke instrukcije ili dali instrukcije onima koji su napolju - navodi Božidar Spasić, i dodaje interesantne podatke:

- Interesantni su ti modeli doturanja telefona. Prva faza bila je korumpiranost zatvorskih čuvara, međutim, to je sada toliko pooštreno da su pronašli druge neke načine. Važno je da telefon bude najminimalniji. Najmanji telefoni sada se traže u Crnoj Gori i u Srbiji kada je u pitanju kriminalno podzemlje. Traži se način da se doture, te dronom, te u hlebu, još uvek ima i potkupljivih zatvorskih čuvara... i ono što je interesantno, u zatvoru se telefon dostavlja za jednokratnu upotrebu. Znajući da postoji mogućnost da se ti telefoni kontrolišu, zatvorski stražar donese im uređaj, obavi se razgovor i nakon toga se taj telefon menja ili se deponuje na drugo mesto u zatvoru. Odatle, kada se plati, taj telefon se opet donosi do zatvorenika. Retko im se ostavlja za stalno telefon jer su česti pretresi ćelija. Tako da se koriste zatvorski čuvari kao pokretne javne govornice - kaže naš sagovornik.

U Spužu se nalazi balkanska Koza nostra Prema rečima Spasića, u spuškom zatvoru se trenutno nalazi prava balkanska Koza nostra. - Kada biste sada ušli u spuški zatvor, sreli biste pravu balkansku Kozu nostru. Tamo se nalazi Slobodan Kašćelan, čitava ta ekipa, „škaljarci“, „kavčani“, ali i druge razne ekipe. Velika je sada panika u zatvoru i podzemlju zbog padanja velikog broja crnogorskih policajaca u poslednje vreme. Zbog toga očajnički pokušavaju da dolaze do telefona - tvrdi Spasić.

Prema rečima Spasića, s obzirom da su posete zatvorenicima strogo kontrolisane, a advokati koji sarađuju sa mafijom provaljeni, kriminalcima je telefon jedino što im je preostalo.

- To je veoma skup poziv! Jedan unos telefona i razgovor kod čuvara naplaćuje se između 500 i 1.000 evra. Znači samo jedan poziv! To su trenutno nasjkuplji telefonski pozivi u Evropi - kazao je Spasić.

(Kurir.rs/Alo)

