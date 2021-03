PROVALJENE ŠIFRE I PORUKE BELIVUKOVOG KLANA: Veljini mafijaši menjali svakodnevno kodna imena na Skaju, a ovako su komunicirali!

Klan Veljka Belivuka i Marka MIljkovića je međusobno komunicirao preko tajne i šifrovane aplikacije Skaj, na kojoj nisu koristili svoj pravi identitet, već pseudonime, a inspiraciju za tajna imena pronalazili su u poznatim serijama, filmovima, crtaćima...

Naš izvor otkriva da su Belivukovi mafijaši sebi davali nadimke i po popularnim superherojima, poznatim sportistima i ličnostima, ali i likovima iz nekih od najgledanijih ostvarenja svetske kinematografije.

- Svoja kodna imena su vrlo često menjali, neki čak i na dnevnom nivou. Toliko su bili oprezni! Neka od imena na Skaju kojima su se navodno služili su i "Betmen", "Spajdermen", "Supermen", zatim imena starleta, tenisera, fudbalera, glumaca - objašnjava izvor upoznat sa slučajem i podseća kako funcioniše aplikacija Skaj, koja nije ilegalna, ali se ne može instalirati u svaki mobilni, a njeno korišćenje se plaća.

- Aplikacija radi po principu društvene mreže. Svako ko je ima mora izabere svoju ličnu šifru, a da bi stupio u kontakt sa drugom osobom, mora da ima i njegovu šifru. Kada željenoj osobi pošaljete zahtev za "prijateljstvo", ona mora da vas prihvati. Posle čitanja poruke, one se trajno uništavaju, a policija i službe navodno ne mogu da ih "presreću". Zato krminalci smatraju da je ovo jedan od najbezbednijih načina komunikacije - kaže sagovornik.

Kao što smo već pisali, Belivuk i njegovi "saborci" su preko Skaja razmenjivali i slike mučenja, ubijanja i kasapljenja žrtvava. Policija je, zahvaljujući sofisticiranoj opremi, pozajmljenoj iz inostranstva, uspela da "povrati" obrisane poruke iz zaplenjenih telefona, čime se došlo do šokantnih otkrića. Između ostalog, nađene su fotografije na kojima su oskrnavljena i obezglavljena tela nekoliko žrtva. Aleksandar Vulin, ministar policije, rekao je ranije da su došli u posed 44 kriptovana telefona sa Skajem i da su uspeli da ih dekodiraju.

- U njima su nađeni brojni dokazi krivičnih dela, za neka dela se znalo da su ih počinili, a za neka je tek otkriveno da su njihovo delo - rekao je Vulin i istakao da su ti telefoni sa Skajem podržavali samo inostrane operatere, mahom iz Holandije. - Upravo iz tog razloga bilo je nemoguće kontrolisati, pratiti, kao ni ući u trag ovim aparatima. Telefonu se može ući u trag jedino ako se dođe u njegov fizički posed, što smo mi uspeli - objasnio je ministar.

Takođe, istražitelji su usepli da povežu pseudonime sa zaplenjenih telefona sa konkretnim osobama.

- Slike obezglavljenog tela, kao i fotografija tela navijača Crvene zvezde, koje su prošle subote prikazane javnosti, navodno su pronađene u kriptovnim telefonima, oduzetim od ove kriminalne grupe - podseća izvor. Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, Marko MIljković Mare i više od 20 pripaadnika njihovog klana uhapšeni su 4. februara i od tada se nalaze u pritvoru.

Ministar Vulin

Da bude krivično delo

Aleksandar Vulin, ministar policije, pre nekoliko dana rekao je da se zalaže da se korišćenje aplikacije Skaj, ali i svakog kodiranog telefona, tretira kao krivično delo. - Nesporno je da to koriste kriminalci. Zalažem se da to bude krivično delo. Posedovanje Skaja je u nekim džravama već krivično delo i tako bi trebalo da bude i kod nas. Možda to neće zaustaviti kriminalce da ga koriste, ali ako ništa drugo, to će dati policiji još jedan razlog da ih privedu i sklone sa ulice - rekao je Vulin.