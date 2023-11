POLJOPRIVREDNICI NAŠLI TELO MLADIĆA (25) NA NJIVI! Selo u šoku - "Bio je mnogo dobar momak!" Meštani tvrde da mu je smrskana glava

Telo mladića A. S. (25) pronađen je 26. novembra u popodnevnim satima nadomak sela Oblačina i za sada, kako nam tvrde u policiji, nema sumnjivih okolnosti oko njegove smrti.

Kako saznajemo on je danas sahranjen na lokalnom groblju, a od njega su se oprostili najbliži i prijatelji. Leš mladića su uočili poljoprivrednici koji su išli na rad i odmah alarmirali policiju.Obavešten je i lokalni Dom zdravlja, ali su konstatovali smrt.

- Policija je obavila uviđaj i ono što možemo da kažemo da nema sumnjivih okolnosti. Obavešteno je nadležno tužilaštvo koje vodi slučaj - rekli su nam u Policijskoj upravi Niš.

Ipak, oni koji su poznavali preminulog mladića kažu da im je nejasna njegova smrt.

- On je bio mnogo dobar momak. Znači, to se ne može opisati koliko je svakome hteo da pomogne. Bio je veoma vredno dete. Ovde u selu Rožina je nadničio kod jednog čoveka. Svaki dan se mogao videti kako vozi traktor, sadi kukuruz i drugo. Takve je poslove radio. I mi od Rožine do Oblačine ne pamtimo ama baš nijedan incident da je vezan za njega. Otac i majka mu žive u selu Oblačina, pa i njih je pomagao. Radio je i kod nekog automehaničara na putu za Niš. Ma, mnogo vredan dečko. Selo sad svašta priča pa je jedna od stvari da mu je bila smrskana glava, ali to samo nadležni mogu da kažu - ispričali su meštani.

U Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju su nam potvrdili da su postupali u ovom slučaju. Telo je poslato na obdukciju i za sada nije poznato zbog čega se dogodila ova tragedija.

Kurir.rs/M.S.

