PREBIO 10 GODINA MLAĐU NEVENČANU ŽENU: Uhapšen nasilnik iz Zaječara

Zaječarska policija uhapsila je B.S. (48) iz obližnjeg sela zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici.

On se najpre posvađao sa svojom nevenčanom suprugom koja je 10 godina mlađa od njega, a zatim, u naletu besa, počeo da je tuče po celom telu.

- Osumnjičeni je nesrećnu ženu tukao rukama. On se branila podigavši svoje ruke preko glave ne bi li se zaštitila, i najviše povreda ima po rukama. Ima i modrica, oderotina po telu, a lekari su konstatovali da su sve to lake telesne povrede. Naša patrola je došla u najkraćem roku do njihove kuće gde se sve odvijalo, razdvojila ih a muškarca privela. Nasilje nam je prijavljeno telefonom – saznajemo nezvanično od nadležnih.

Nevenčani suprug nasilnik je odah uhapšen i određen mu je pritvor do 48 sati. On će biti sproveden nadležnom tužilaštvu u Zaječaru, a postoji velika mogućnost da će mu biti određena zabrana prilaska kući.

