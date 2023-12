"DŽESIKA SE VRATILA IZ PRITVORA, ALI NE IZLAZI IZ KUĆE": Evo šta se sada dešava sa Australijankom koja je hapšena zbog Kosmajaca

Dušan Krstić, zvani Duca sa Olimpa (57), i njegova supruga Australijanka Džesika R. T. (39) uhapšeni su sredinom novembra zbog sumnje da su planirali i organizovali ubistva dece pokojnog Dragoslava Kosmajca, Lazara i Milice, a prema rečima komšija iz mesta kod Ljiga gde supružnici imaju porodičnu kuću, ona se vratila u selo nakon što je puštena da se brani sa slobode.

Ona se, da podsetimo, na slobodi nalazi od 20. novembra.

- Znamo da se ona vratila ovde, nema gde, ali nos nije promolila od kada je stigla, možda je sramota ili se plaši, ne znam. Nismo je videli ni do prodavnice da ide, čak ni decu da vodi u školu i vrtić. Oni idu sa komšijskom decom, a nje ni od korova - kaže nam komšija iz ovog mesta i dodaje:

- Vratila se prvenstveno zbog njih, zato su je sigurno i pustili, jer nema ko da se brine o decu kako treba.

Kako su objasnili naši sagovornici, što se komšijskih odnosa tiče bračni par je uvek bio korektan prema meštanima.

- Oni su okej, znamo kakav je Dušan bio ranije jer je ovde rastao, ali mislili smo da je to vreme odavno prošlo, da se skrasio sada, porodičan život i sve. Najviše nas je zabrinulo to što su im pronašli u kući, to oružje, to nam stvarno ovde ne treba - kaže komšija.

U kući im je, da podsetimo, prilikom hapšenja pronađen pištolj, ali i snajperska puška.

Saslušanja

Kako je Kurir prvi pisao, kao oštećeni u istrazi koja se vodi protiv Krstića, osumnjičenih za bacanje bombi na njihove kuće, kao oštećeni su saslušani Lazar i Milica Kosmajac.

Oni su se pridružili krivičnom gonjenju Dušana Krstića, zvanog Duca sa Olimpa i njegove supruge Džesike, inače državljanke Australije.

- Lazar Kosmajac i Milica izjavili su da ne poznaju i ne znaju ko su osumnjičeni, Dušan i Džesika Krstić - rekao je sagovornik Kurira.

Džesika je inače bila policajka u Australiji pre nego što je sa Krstićem došla za Srbiju.

Na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, ona je negirala da je učestvovala u ovim krivičnim delima, tvrdeći da joj suprug nikada nije pominjao Dragoslava Kosmajca.

- Ona je izjavila da ne samo da joj suprug nikada nije pominjao Kosmajca, već da uopšte nije znala za spiskove, skice i mape koje je, kako se sumnja, Dušan Krstić pravio. Navela je i da nije znala ni da ima toki-vokije - otkrio je ranije izvor Kurira.

