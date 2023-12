NOVI SKANDAL TRESE CG! Da sačuvaju DPS, kavčani razmatrali LIKVIDACIJU POZNATOG POLITIČARA: Zvicer u porukama ŠALJE ŠOK PITANJE

Dok su u oktobru 2020. godine razmatrali način kako da Demokratskoj partiji socijalista obezbede ostanak na vlasti, pripadnici kavačkog klana konstatovali su da bi najbolje bilo da nestane lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević.

To proizilazi iz transkripata njihovih razgovora koje su vodili preko kriptovane Skaj aplikacije, koje je Agencija Evropske unije za sprovođenje zakona dostavila crnogorskim istražiteljima.

Medojević je juče "Vijestima" rekao da nije iznenađen informacijom da je baš njegov nestanak planiran, jer su i pre 15 godina pokušavali da ga ubiju.

Medojevićevo ime napisao je tadašnji pripadnik Sektora za borbu protiv kriminala i korupcije, sada uhapšeni Petar Lazović i to nakon što je šef kavčana Radoje Zvicer, tokom priče o kupovini skupštinara, uz smešak pitao šta se dešava ako jedan od skupštinara nestane.

“Što se dešava kad nestane poslanik?”, pita Zvicer i na kraju poruke stavlja emotikon sa smeškom.

“To bi najbolji bio onaj Medojević”, odgovorio mu je 22. oktobra 2020. godine Lazović, a onda objašnjava da će i tu opciju razmotriti…

“Nego biće prenose te mandate. To je najlakše”, piše Zvicer.

foto: Kurir televizija

“Poslanici PZP najlajaviji”

Nekadašnji tajni agent tada objašnjava da i on slično razmišlja o toj temi: “Mislio sam o tome, nego bi preuzeo drugi”, piše Lazović.

Medojevića pominju i u razgovoru narednog dana, kada za njega i poslanike PzP-a pišu da su “najlajaviji”.

Tog dana Lazović je šefu klana iz Kotora poslao spisak svih poslanika koji nisu bili u taboru DPS-a, sa pogrdnim kvalifikacijama na račun svakog pojedinačno i ocenama koga bi najlakše bilo kupiti…

Te podatke, vidi se u transkriptima, dobio je od osobe koja je u njegovom telefonu bila memorisana kao “Miki1”.

Pre nego je Zviceru napisao da bi najbolje bilo da Medojević nestane, Lazović je sa Zvicerom podelio ideju o kupovini skupštinara.

U to vreme još nije bila formirana vlada, nakon parlamentarnih izbora na kojima je DPS izgubio trodecenijsku vlast.

Partije koje su tada dogovarale formiranje vlasti imale su jednog poslanika više u odnosu na dotadašnji režim DPS-a i njegovih partnera. Prelazak jednog od poslanika na “drugu stranu” omogućio bi DPS-u opstanak na vlasti.

foto: printscreen beraneonline.me, Privatna arhiva

“Da nemaš prodor u ovu opoziciju nekoga da kupimo?”, Lazović pita Zvicera, a šef kavčana odgovara mu da nije o tome razmišljao: “Nisam uopšte o tome razmišljao. Koliko ih treba da se kupe?”…

Lazović objašnjava da je dovoljno jedan ili dvojica.

“Uzmu koji milion i boli ih ku*ac, svi ih posle štitimo, a neka nastave da laju ka’ opozicija”, objašnjava Lazović…

Redovno se mešali u politiku

"Vijesti" su ranije objavile da je uhapšeni bezbednjak pred iste izbore 2020. godine o politici razgovarao sa šefovima kavačkog klana, tada kivan što neki ne daju “ni banke” partiji koju podržavaju.

Lazović u Skaj komunikaciji sa Zvicerom poručivao je da biznismen Ranko Ubović samo za jedne izbore “pukne po par miliona” i to na nagovor njegovog oca, sada penzionisanog policajca Zorana Lazovića.

“Tigar po par miliona za izbore pukne jer mu Z kaže, a ovaj Z gleda kao brata, znaš ti ovo sve”, jedna je od sijaset poruka koju je šefovima kavačkog klana, u leto 2020. godine, poslao policajac Lazović.

Tog 9. avgusta, mlađi Lazović porukama objašnjava da je Tigar zapravo Ranko Ubović, vlasnik “Bemaksa”, a jasno proizilazi da je pod slovom “Z” njegov otac, čije fotografije iz službenih prostorija takođe deli na čatu…

Stariji Lazović u to vreme je pomoćnik direktora Uprave policije za borbu protiv kriminala.

U komunikaciji s kavčanima, on kritikuje očigledno tadašnjeg očevog kolegu iz službe da finansijski ne doprinosi politici koju podržavaju…

“Brate, evo znaš i sam situaciju ođe. Ko ođe mimo Z i Tigra pomaže bilo koga, ko ođe daje osim njih! Jedini Z sa njegovima se ne folira i ne odriče drugova je li ga to koštalo jes! Jel mogao da ima kao Golub milone jes, ali Golub jedino djeci daje, nikom više banke! Jedino Z i Tigar. Tigar po par miliona za izbore pukne jer mu Z kaže, a ovaj Z gleda ka brata. Znaš ti ovo sve. Nije što je moj Z, ali to je tako, ljudi poput njega ste ti i Liam i više niko da ja znam! Ti si svakog kuma ispratio i pomogao i selo digao… i onda meni krivo jer ostali najveći kajmak kupe! Ako nije ovako!”, piše mlađi Lazović šefu kavačkog klana.

Nadimak Liam na Skaj aplikaciji koristio je Darko Šarić.

Tokom prepiski sa kriminalcima iz kavačkog klana, on indirektno preti, proizilazi iz komunikacije, jednom biznismenu sa primorja… Naglašava da tom hotelijeru neće pomoći ni Stari koji spava u njegovom objektu, ako se samo njima zameri.

“Žarko pi*ka jedna, kur*i se, jer mu Stari spava tamo. Pa neka nama pogreši, pa ćeš videt što će mu Stari pomoći. Evo neka me ispravi ako sam slagao, ja se kunem u oba Zorana!!!”, šalje 9. avgusta 2020. godine aktivni policajac Zviceru i sada odbeglom policajcu Ljubu Miloviću.

foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija, Printscreen

Pet dana pe izbora u avgustu 2020. godine šef kavačkog klana Lazoviću i Miloviću šalje spisak sigurnih glasača u zatvoru i van njega.

Milović predlaže da svi naprave spiskove i da “Zoran” to odnese “Lomiju”. Lomi u šatrovačkom govoru znači Milo.

Na jednom su imena 33 tadašnja zatvorenika, a na drugom 18 imena i prezimena, članovi porodice Radovana Mujovića, petoro Kankaraša, sa napomenom da nisu nikada glasali, kao i četiri člana porodice Davora Avdića i četvoro Backovića.

Za sve njih upisane su i adrese.

Odmah nakon što su u grupu stigli spiskovi, Milović odgovara:

“Spisak. Top”, a Zvicer daje pojašnjenje:

“Prvi spisak zatvor. Većina su domaćini u sobe i svaki od njih će povući ostale, familije itd. Drugi sve kontra bili do sad, spisak nije konačan”.

Milović tada konstatuje da nema Juniora (Petra Lazovića) da koordinira, a Zvicer konstatuje:

“Biće razvlači nekoga”.

“Neka svi naprave spisak familija, porodica, drugova, prijatelja, poći ću ja sa Juniorom kod Zorana i reć šta imamo. Sve redom neka popišu. Jer bi svi bili kontra da ti kažeš. Ima tu kijamet ljudi, i reće Zoran Lomiju”, piše Milović.

foto: Printscreen Libertas

“Svaki će glasat što mu rečem”, odgovara mu Zvicer.

Medojević: Mafija se plašila da ne preuzmem sektor bezbednosti

Lider PzP-a Nebojša Medojević rekao je Vijestima da zna da je nakon izbora 2020. godine bio na meti mafije, koja se, kako tvrdi, plašila da on ne preuzme koordinisanje bezbjednosnim sektorom.

“Ključni strah je bio da ne preuzmem reformu službi bezbednosti, jer su znali da imam podršku zapada i NATO struktura, a to su znali preko svojih ljudi u vlasti, u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Upravi policije, Tužilaštvu… Bio sam njihova meta ne zbog glasanja, nego zato što sam raskrinkao njihovu organizaciju, a plašili su se da ja ne budem koordinator službi, jer bih sproveo sve ono što sam govorio i o vanrednom stanju i masovnim hapšenjima, i prenio iskustva Italije, Meksika i Kolumbije u borbi protiv narkokartela koji kontrolišu državu. Za mene to nije nikakvo iznenađenje, ja to znam odavno”, kazao je Medojević.

foto: Libertas press, Printscreen, detective-info.com.ua

On ističe da zbog svega već duže ima razvijenu bezbednosnu kulturu:

“Jer znam da sam njihova meta. Oko moje zgrade su uvek bili pripadnici njihovih parapolicijskih organizacija, često su bili na letovima kojima letim, a da ne govorim o pretnjama preko Fjesbuka… O tome nisam nikada nikoga obaveštavao. Znao sam i za njihov plan da plate kriminalku iz Republike Srpske koja bi me napala i izvređala tada u parlamentu, ali i ja sam imao dobre izbore u bezbednosnim strukturama, u Agenciji za nacionalnu bezbednost, ali i međunarodnim agencijama, koji su me o svemu na vreme obaveštavali. Apsolutno je to bio njihov plan i to sve traje od 2008. godine”, kazao je on.

Medojević je podsetio da je deceniju i po na meti mafije, a tvrdi da ga je i Agencija za nacionalnu bezbednost dugo, tajno i nezakonito pratila, zbog međunarodnih kontakata.

“Još 2007. godine u parlamentu sam objavio strukturu tog narkokartela i to nakon boravka u inostranstvu, gde sam i dobio podatke na jednom reprezentativnom bezbednosnom skupu. Tada je organizovana grupa za moje ubistvo i plaćeno im je milion evra. Delovanjem međunarodnih službi i međunarodnih partnera oni su uhapšeni, ali su lažno optuženi za ubistvo Bujića, iako sam ja bio meta”, kazao je on.

Kurir.rs/Vijesti

