KOME ZVICER ŠALJE GOLE SLIKE? ODALA GA SKAJ APLIKACIJA Vođa kavčana u bekstvu zbog najtežih zločina, a evo za koga se SKIDA (FOTO)

Nakon što je razbijena kriptovana komunikacija na Skaj aplikaciji kavačkog klana, čiji je vođa Radoje Zvicer, počele su da isplivavaju Zvicerove polugole slike.

Radoje Zvicer u javnosti važi za opakog momka koji seje strah i godinama unazad se nalazi u bekstvu, ali ne libi se da pozira u ogledalu i da se svojim saradnicima pohvali telom.

Ove fotografije Zvicer je najčešće slao policajcu Ljubi Miloviću i agentu Petru Lazoviću i to u vreme dok je dogovarao ubistva, otmice, švercovanje narkotika, oružja.

Objavljene tri fotografije

Prva fotografija koja je isplivala je fotografija na kojoj se Zvicer fotografisao u ogledalu sa zalizanom frizurom i majicom francuske luksuzne modne kuće "Balmain". On tu nosi naočare sa prozirnim staklima, ali nije uspeo da odoli i da ne podigne obrvu kako bi odao utisak opakog momka i šarmera.

Druga fotografija koja je isplivala je fotografija koju je Zvicer, prema pozadini, zabeležio u nekoj teretani. On je na fotografiji go do pojasa, a kako bi pokazao koliko je snažan, morao je da podigne svoje bicepse.

Poslednja fotografija koja je izašla u javnost je fotografija koja je nastala u nekom objektu, a Zvicer je na njoj ponovo go i ponovo se hvali svojim bicepsima i pločicama na stomaku. Ovog puta je sveže ošišan.

Iz ovih fotografija koje su objavljene u medijima, a koje su preuzete sa kriptovane komunikacije na Skaj aplikaciji, može se zaključiti da je Zvicer voleo da se svojim saradnicima hvali kako izgleda uprkos tome što je u bekstvu.

Radoje Zvicer je, podsetimo, jedan od vođa kavačkog kriminalnog klana. Našao se na meti tokom rata sa suparničkim, škaljarskim klanom.

